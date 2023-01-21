Teşkilat, Kuzey Irak'ta bu sefer ne yapacak! Reyting rekortmeni dizi yarın...

“Teşkilat” 3. Sezon 62. Bölüm 22 Ocak 2023 Pazar/20.00/TRT 1

TRT 1’de yayınlanan, her hafta milyonları ekran başına kilitleyen ‘Teşkilat’ 22 Ocak Pazar akşamı altmış ikinci bölümüyle ekrana geliyor. Teşkilat’ın yeni bölümünde neler olacak:

Tetikçinin kendisi olduğunu öğrenen Ömer’in hedefinde Halit Başkan vardır. Francis’in başına silah dayaması ile Ömer köşeye sıkışır. Tetikçinin Ömer olduğunu anlayan Zehra’nın ise zor bir inisiyatif alması gerekir. Bu açmaz tüm dengeleri alt üst edecektir.

Hartley’in gelecek planlarına ulaşmanın yolunun Frederick’ten geçtiğini gören ekip üyeleri, Frederick’i ele geçirmek için kolları sıvar. Ömer ve Zehra, sahada çetin bir mücadele verirken; Kuzey Irak’ta kaosun içinde olan ekibin başarılı olmaları için tek bir seçenekleri vardır. Bu seçenek yeni bir yolun başlangıcı olacaktır.

Yönetmenliğini Burak Arlıel’in yaptığı Teşkilat’ın oyuncu kadrosunda;

Murat Yıldırım, Deniz Baysal Yurtcu, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp, Levent Can, Yunus Emre Yıldırımer, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Ergün Metin, Seren Deniz, Yunus Narin, Atılay Uluışık, Cansu Büşra Tuman, Ebru Nil Aydın, Hande Dilan Hancı, Ela Naz Koçak rol alıyor.

‘Teşkilat’, yeni bölümüyle Pazar akşamı TRT 1’de...