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Medya Teşkilat, Gönül Dağı ve Yürek Çıkmazı'nı yayınlayan TRT1'de bir dizi için final kararı alındı
Medya

Teşkilat, Gönül Dağı ve Yürek Çıkmazı'nı yayınlayan TRT1'de bir dizi için final kararı alındı

Teşkilat, Gönül Dağı ve Yürek Çıkmazı gibi önemli yapımların ekrana geldiği TRT1'de yazın yayın hayatına başlayan Balkan Ninnisi için final kararı alındı.

Yeniakit Publisher
2022-11-09 12:08:00 -
Teşkilat, Gönül Dağı ve Yürek Çıkmazı'nı yayınlayan TRT1'de bir dizi için final kararı alındı

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın internet sitesinde yer alan habere göre, yazlık dizilerden biri daha final yapıyor. TRT1’in ekran yolculuğuna yaz aylarında başlayan “Balkan Ninnisi” dizisi için final kararı alındı.

Yönetmenliğini Selahattin Sancaklı ve Evrim Yöney’in üstlendiği, senaryosunu Uğur Uzunok, Abdülhamid Işık, İdris Meydi, Alev Uzma, Ozan Ayaz ve Esma Koç’un kaleme aldığı “Balkan Ninnisi” ekrana veda ediyor.

Üsküp’te çekilen sevilen dizi 20. bölümde ekran yolculuğunu tamamlayacak. Başarılı oyunculuğu kadar yakışıklılığıyla genç kızların gözdesi olan Emre Bey ile Merih Öztürk’ün başrolü paylaştığı dizinin ardından yapımcı Uğur Uzunok hemen yeni diziye başlıyor. Uzunok, yine Makedonya’da TRT Dijital için proje çekeceklerini duyurdu.

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Yorumlar

balık bayattı

bitmesi gerekirdi ekip iyi dizi çok çok ayriyeten çok daha fazla cıvıktı bir kaç bölüm sonra ben o dizide bakkalı kapatım çünki balığın tazemi bayatmı olduğu baştan belli oluyor
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