Teşkilat, Gönül Dağı ve Yürek Çıkmazı'nı yayınlayan TRT1'de bir dizi için final kararı alındı

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın internet sitesinde yer alan habere göre, yazlık dizilerden biri daha final yapıyor. TRT1’in ekran yolculuğuna yaz aylarında başlayan “Balkan Ninnisi” dizisi için final kararı alındı.

Yönetmenliğini Selahattin Sancaklı ve Evrim Yöney’in üstlendiği, senaryosunu Uğur Uzunok, Abdülhamid Işık, İdris Meydi, Alev Uzma, Ozan Ayaz ve Esma Koç’un kaleme aldığı “Balkan Ninnisi” ekrana veda ediyor.

Üsküp’te çekilen sevilen dizi 20. bölümde ekran yolculuğunu tamamlayacak. Başarılı oyunculuğu kadar yakışıklılığıyla genç kızların gözdesi olan Emre Bey ile Merih Öztürk’ün başrolü paylaştığı dizinin ardından yapımcı Uğur Uzunok hemen yeni diziye başlıyor. Uzunok, yine Makedonya’da TRT Dijital için proje çekeceklerini duyurdu.