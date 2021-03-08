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Medya Teşkilat dizisiyle ilgili ilk veriler açıklandı! Sonuçlar bomba
Medya

Teşkilat dizisiyle ilgili ilk veriler açıklandı! Sonuçlar bomba

TRT1'de ilk bölümüyle dün ekranlara gelen Teşkilat dizisi performansıyla büyük beğeni topladı. Açıklanan reyting verilerine göre Teşkilat tüm kategorilerde ilk sırada yer aldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 10:52:00 -
Teşkilat dizisiyle ilgili ilk veriler açıklandı! Sonuçlar bomba

Dizi hayranları için yeni bir yapım olan Teşkilat, bir diziden daha fazlası şeklinde yorumlanıyor. İlk bölüm performansı merak edilen Teşkilat’ın 7 Mart Pazar akşamına damga vurduğu reyting sonuçları ile ortaya çıktı.

Milli İstihbarat Teşkilatı destekli diziyi milyonlar adeta nefessiz izledi. Dizinin ilk bölümünün reytingleri tüm kategorilerde iki haneli geldi. Uyanış Büyük Selçuklu, Masumlar Apartmanı ve Gönül Dağı dizilerinden sonra TRT1 yine gün birincisi olan bir yapımla daha gücünü sergiledi.

Son yıllarda en iyi yapımları ortaya koyan kanal olan TRT1, Teşkilat ile de daha ilk bölümden reytingleri ele geçirdi ve Pazar akşamları birinciliklerin abonesi olacağını sergiledi.

Teşkilat dizisinin başarısında hem hikaye hem anlatım şekli hem de oyuncuların karakterlere uygun doğru isimler olması öne çıktı. Reyting tablosuna zirveden giriş yapmak her diziye nasip olmuyor ama Teşkilat bunu başardı. 7 Mart Pazar akşamı ilk 10 program listesini aşağıdan görebilirsiniz.

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Yorumlar

Putsavar

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