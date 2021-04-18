Teşkilat dizisine damga vuran SİHA sahnesi
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde Türk SİHA'ları öne çıkıyor. Bu seferki SİHA sahnesi yine izleyenlerden tam not aldı.
Teröristlerin hain planlarını önlemek için teslim olarak canlarını ortaya koyan Serdar, Zehra ve Hulki, ölümle burun burunadır. Bölgede teröristlerin gözünün önünde gazeteci olarak bulunan Pınar ve Hakkı da oraya gelirler. Güvenlik protokollerini çözdüğü SİHA’ları etkisiz hale getirdiğini düşünen Fadi’nin mutluluğu uzun sürmez. Ekibin kendisine hazırladığı oyunu anlayıp neye uğradığını şaşıran Fadi, konumunu kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.