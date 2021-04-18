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Gündem Teşkilat dizisine damga vuran SİHA sahnesi
Gündem

Teşkilat dizisine damga vuran SİHA sahnesi

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde Türk SİHA'ları öne çıkıyor. Bu seferki SİHA sahnesi yine izleyenlerden tam not aldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 22:58:00 -

Teröristlerin hain planlarını önlemek için teslim olarak canlarını ortaya koyan Serdar, Zehra ve Hulki, ölümle burun burunadır. Bölgede teröristlerin gözünün önünde gazeteci olarak bulunan Pınar ve Hakkı da oraya gelirler. Güvenlik protokollerini çözdüğü SİHA’ları etkisiz hale getirdiğini düşünen Fadi’nin mutluluğu uzun sürmez. Ekibin kendisine hazırladığı oyunu anlayıp neye uğradığını şaşıran Fadi, konumunu kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

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Yorumlar

Murat ben

Allah razı olsun!
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YA RABBİ

dizi seyredecek kadar boş vaktim yok...ama merak ettim olaylar saçmalardan seçme mi yoksa yaşanmış hikayeler mi anlatılıyor.....
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