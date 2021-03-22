Teşkilat dizisinde halk bunu beklemiyordu! Fırtına kopuyor

TRT1 ekranlarında Teşkilat dizisi fırtınası yaşanıyor.

Teşkilat, dün akşam 21 Mart Pazar yayınlanan üçüncü bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi ve reytinglerin zirvesine yerleşti.

Yine diziyle ilgili sosyal medyada binlerce mesaj paylaşıldı, dizi gündemin en çok konuşulan konuları arasına yerleşti. ‘Teşkilat’, aksiyon dolu heyecanlı sahneleri ve görkemli prodüksiyonu ile büyük beğeni toplarken #Teşkilat etiketiyle sosyal medyaya da damgasını vurdu.

Dizinin üçüncü bölümünde Ceren’in SİHA fabrikasından çalınan istihbaratı karanlık güçlere teslim etmesinin önüne geçmek için gözünü karartan Serdar, Ceren’i otomobiline çarparak durdurdu. Ceren hastaneye kaldırılırken, Serdar ve Zehra diski alamadan olay yerinden ayrılmak zorunda kaldı. Serdar endişeli sevgili rolüyle hastaneye Ceren’in yanına gitti. O Ceren’i oyalarken, Zehra da gizlice Ceren’in odasına girdi ve Gürcan’ın hepsini hayrete düşüren planı ve yolladığı bağlantı ile hard diskteki bilgileri almakla kalmadı, diske adeta bağlanmalarını sağladı!

Diğer tarafta ise ekip zekice bir plan yaparak sahte bir operasyon düzenledi ve esir tutulan Pascal, teröristlerce kaçırıldığına ve onlara rüşvet vererek kurtulduğuna ikna oldu. Kendisini kurtaranlarla anlaşarak Berlin’e giden Pascal, adım adım takibe alındı. Pascal’ın SİHA fabrikasına yapılan saldırının talimatını veren Fadi’yle buluşmasına bir nevi eşlik etmek üzere, Serdar, Zehra, Hakkı, Hulki ve Pınar da Berlin’e intikal etti.

Pascal’ın saldırıyı planlayanlarla şık bir davette buluşacağı bilgisini elde eden ekip, davetin gerçekleştirileceği otele ve çevresine adeta üs kurdu. Serdar farklı bir kimlikle davete katılmakla kalmadı, son dakika çevirdikleri bir oyun ile Fadi’nin ev sahipliğinde, özel bir kart ile girilen odadaki gizli toplantıya da İngiltere’yi temsil ediyor şekilde sızmayı başardı. Toplantıda Ceren’den gelen diskteki SİHA istihbaratı açık artırmaya çıkarıldı.

Toplantı esnasında, hastanede kendilerini diske bağlamış olan Uzay ve Gürcan, Fadi’nin bilgisayarına da bu yolla erişip Türkiye ile ilgili tüm dosyalara ulaşmayı başardı.

Bu sırada Serdar’dan gelen sesli mesajdaki bir detayı fark eden Ceren, Serdar’ın Berlin’deki davette olduğunu anladı ve bu bilgiyi Fadi’ye ulaştırdı. Serdar toplantıdan ayrılmak üzereyken Ceren’den gelen bu mesaj ortalığı karıştırdı.

Çatışma çıkmasının ardından ekip kaçış planını devreye soktu. Nefes kesen bir kaçış operasyonuyla, peşlerindeki onlarca silahlı adamı arkalarında bırakan kahramanlarımız, burunları kanamadan operasyonu bitirdiler. Kendileri kurtulmakla kalmadılar, mühendisleri şehit eden Pascal’ı da yanlarında götürdüler. Mete Bey’in onayıyla da Pascal’ın cezası keserek, şehitlerin intikamını aldılar!