Teşkilat dizisinde dudak uçuklatan sahne! ‘Öndekine çakabilirim’

Pazar akşamları TRT 1’de reytinglerde adından söz ettiren ve son zamanların en büyük prodüksiyonu olan Teşkilat dizisi bu hafta yine yürek hoplattı.

Milli İstihbarat Teşkilatı’nı konu edinen Teşkilat’ın 9.bölümünde bir sahne Türkiye gündemine oturdu.

Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın yapımcılığını, Kıvanç Kırvavaç’ın yönetmenliğini üstlendiği dizide zorlu görevlerin peşinde koşan Serdar, Kasım ve Zehra’nın uçak sahnesi çok konuşulanlar listesine girdi.

Çekim formatının çok beğenildiği dizide Yunanistan’dan Türkiye’ye gelen Serdar, Kasım ve Zehra uçakla büyük tehlike atlattı. Yunan jetlerini Türk savaş uçakları önledi.

O sahnede “Dün olduğu gibi bugün de havadaki savaşan şahinler, sınırlarımızın müdafaasında en ön safta dosta güven, düşmana korku vermeye devam etmektedir. Memlekete hoşgeldiniz” cümlesi milli duyguları üst seviyeye çıkardı.

Türk savaş uçaklarının tüyleri diken diken ettiği sahnede, “Öndekine çakabilirim” cümlesi kısa sürede Twitter’de hashtag olarak paylaşıldı.