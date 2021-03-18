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Medya Teşkilat dizisinde akıllara durgunluk veren gelişme! Yavaş yavaş ortaya çıktı
Medya

Teşkilat dizisinde akıllara durgunluk veren gelişme! Yavaş yavaş ortaya çıktı

2 bölümüyle rekorlar kıran TRT’nin Teşkilat dizisinde heyecanlandırıcı detaylar ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 13:23:00 -

MİT’i konu alan TRT’nin yeni dizisi Teşkilat nefes kesmeye devam ediyor. İki bölümü de büyük beğeni toplayan dizinin 3. Bölümü de merakla bekleniyor.

Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Mesut Akusta gibi önemli isimleri kadrosunda buluşturan TRT1 dizisi, Berlin’deki kovalamaca damga vurdu.

‘Teşkilat’ın üçüncü bölümünde, kahramanlarımız SİHA fabrikasına düzenlenen saldırının arkasındaki isimlere ulaşmak için Pascal’a akıllara durgunluk veren bir oyun kuracak.

Teşkilat’ın yeni bölümünde neler olacak? Sorusu gündeme gelirken detaylarda fragmanlarda yavaş yavaş ortaya çıktı.

Serdar, hala inanmakta zorluk çekse de, içine çekildiği aşk oyununu sorguluyor. Bir yandan da ülkenin gözbebeği mühendislerinin öldürülmesi ile ele geçirilen SİHA protokollerinin bulunduğu harici diski bir an önce geri almak istiyor. Tam olarak anlaşamasalar da Zehra’dan yardım alarak, ölümcül bir tuzak kuruyor.

Zehra’yı ve merkezdekileri önce sinirlendirse de tuzak işe yarıyor ve Ceren ile Serdar arasındaki savaş iyice kızışıyor!

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