  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Teşkilat dizisi yıktı geçti! Sosyal medya çalkalandı
Medya

Teşkilat dizisi yıktı geçti! Sosyal medya çalkalandı

MİT destekli TRT 1 dizisi Teşkilat yeni bölümüyle Twitter'a damgasını vurdu. 3. bölümde gizli ekibin Berlin operasyonu nefesleri kesti. Binlerce yorum ve beğeni geldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 15:14:00 -
Teşkilat dizisi yıktı geçti! Sosyal medya çalkalandı

Teşkilat dizisi, pazar akşamı yayınanan yeni bölümüyle beraber yalnızca televizyon ekranlarını değil sosyal medyayı da salladı. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonlarının anlatıldığı Teşkilat dizisinin son bölümünde nefesler kesildi, heyecan doruğa çıktı.

Mete liderliğinde kurulan ve SİHA ekibine yapılan saldırının sırlarını çözmeye çalışan özel ekip bu defa Berlin'de çok gizli bir operasyona imza attı.

Pascal oyuna getirilerek ülkeden kaçırıldı ve Şirket'in başındaki kişiye ulaşmak için yem olarak kullanıldı. Serdar ve Zehra kılık değiştirerek baloya sızdı.

Şirket'in yöneticisini ortaya çıkaran ekip Ceren'in bilgi sızdırmasıyla deşifre oldu.

Serdar ve Zehra otel çatısından karşı apartmana bir ip vasıtasıyla kaçmayı başardı.

Finalde ise ekip, saldırının planlayıcısı Pascal'ı öldürerek intikam aldı.

Teşkilat dizisi son bölümüyle sosyal medya gündeminde de zirvede yer aldı. İşte Twitter'daki Teşkilat yorumlarından bazıları:


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

İbrahim

Yazık.
  • Yanıtla
Rusya vurmaya başladı! Putin'in Türkiye planı deşifre oldu
Dünya

Rusya vurmaya başladı! Putin'in Türkiye planı deşifre oldu

Rusya ve Esed rejimine bağlı güçler, Türkiye sınırına yakın noktaları hava saldırıları ile hedef almayı sürdürüyor. Moskova'nın saldırı düze..
Hulki Cevizoğlu kimdir nerelidir? Hulki Cevizoğlu hayatı
Gündem

Hulki Cevizoğlu kimdir nerelidir? Hulki Cevizoğlu hayatı

Hulki Cevizoğlu katıldığı bir canlı yayın programında eski HDP milletvekili Altan Tan ile birlikte gündemi yorumladı. Yayın esnasında Hulki ..
Altın alacaklar dikkat! Piyasalar bu gelişmeye kilitlendi
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! Piyasalar bu gelişmeye kilitlendi

Altın ve dolar kurundaki dalgalanmalar devam ederken piyasalar bugün FED Başkanı Powell'in sunumuna ve Perşembe günü açıklanacak olan ABD 20..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay