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Medya Teşkilat dizisi reytinglerde kaçıncı oldu? Reyting sonuçları 21 Mart Pazar
Medya

Teşkilat dizisi reytinglerde kaçıncı oldu? Reyting sonuçları 21 Mart Pazar

Pazar günü TV ekranlarında Teşkilat, Arıza ve Kefaret dizileri seyirciyle buluştu. TRT’nin yeni dizisi Teşkilat, yüksek reytinglerle bölümlerine devam ediyor. Peki Teşkilat dizisi reytinglerde kaçıncı oldu? Reyting sonuçları nasıl? İşte 21 Mart Pazar reyting sonuçları…

Yeniakit Publisher
2021-03-22 11:03:00 -
Teşkilat dizisi reytinglerde kaçıncı oldu? Reyting sonuçları 21 Mart Pazar

Dün TV ekranlarında olan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı. Total izleyici reytinglerinde birinciliği Teşkilat, ikinciliği Teşkilat özet, üçüncülüğü Survivor aldı. AB reytinglerde ise birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Teşkilat özet, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

Reyting sonuçları

Total ilk 10 program

1- TESKİLAT -  TRT 1

2- TEŞKİLAT (ÖZET)   - TRT 1

3- SURVİVOR  -  TV8

4- GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU - FOX

5- SHOW ANA HABER - SHOW TV

6- KEFARET - FOX

7- A.RIZA  - SHOW TV

8- SURVİVOR ÖZET - TV8

9- HAVA DURUMU - ATV

10- KANAL D ANA HABER  -  KANAL D

AB ilk 10 program

1- TESKİLAT -  TRT 1

2- TESKİLAT (ÖZET) - TRT 1

3- GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU - FOX

4- SURVİVOR - TV8

5- KEFARET - FOX

6- SURVİVOR ÖZET - TV8

7- A.RIZA - SHOW TV

8- KEFARET (ÖZET) - FOX

9- SHOW ANA HABER - SHOW TV

10- ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 - KANAL D

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