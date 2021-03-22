Teşkilat dizisi reytinglerde kaçıncı oldu? Reyting sonuçları 21 Mart Pazar
Pazar günü TV ekranlarında Teşkilat, Arıza ve Kefaret dizileri seyirciyle buluştu. TRT’nin yeni dizisi Teşkilat, yüksek reytinglerle bölümlerine devam ediyor. Peki Teşkilat dizisi reytinglerde kaçıncı oldu? Reyting sonuçları nasıl? İşte 21 Mart Pazar reyting sonuçları…
Dün TV ekranlarında olan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı. Total izleyici reytinglerinde birinciliği Teşkilat, ikinciliği Teşkilat özet, üçüncülüğü Survivor aldı. AB reytinglerde ise birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Teşkilat özet, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.
Reyting sonuçları
Total ilk 10 program
1- TESKİLAT - TRT 1
2- TEŞKİLAT (ÖZET) - TRT 1
3- SURVİVOR - TV8
4- GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU - FOX
5- SHOW ANA HABER - SHOW TV
6- KEFARET - FOX
7- A.RIZA - SHOW TV
8- SURVİVOR ÖZET - TV8
9- HAVA DURUMU - ATV
10- KANAL D ANA HABER - KANAL D
AB ilk 10 program
1- TESKİLAT - TRT 1
2- TESKİLAT (ÖZET) - TRT 1
3- GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU - FOX
4- SURVİVOR - TV8
5- KEFARET - FOX
6- SURVİVOR ÖZET - TV8
7- A.RIZA - SHOW TV
8- KEFARET (ÖZET) - FOX
9- SHOW ANA HABER - SHOW TV
10- ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 - KANAL D