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Medya Teşkilat dizisi adeta şov yaptı!
Medya

Teşkilat dizisi adeta şov yaptı!

Türk televizyonlarında aksiyon dizisi arayanlar için bulunmaz bir yapım olarak öne çıkan Teşkilat, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın destek vermesi nedeniyle de çok konuşuluyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 10:14:00 -

Dizinin hikayesinin içinde verilen bazı mesajlar ile güncel konulara da gönderme yapıldığına yönelik bir inanış da oluşmaya başladı. Türkiye’nin yurt dışındaki operasyonlarına yönelik bir fikir vermesi noktasında da Teşkilat’ın MİT destekli bir yapım olduğu gerçeğini her zaman hatırlamak lazım. Ancak bu yapımın bir dizi olduğu ve bir kurgu üzerinden hareket edildiği gerçeğini de unutmamalıyız.

Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal ve Mesut Akusta’nın başrollerinde yer aldığı Teşkilat dizisinin ilk 3 bölümü o kadar büyük başarı sağladı ki, kimse bu kadar iyi sonuçlar beklemiyordu. Dizinin pazar akşamları geniş bir izleyici kitlesini kendisine bağlaması, son dönemde en iyi başlangıç yapan dizi olması, ayrıca sosyal medyada yüz binlerce mesaj ile her Pazar akşamı en çok konuşulan konular arasına girmesi önemli başarılar.

Teşkilat dizisi hızlı başladı ve hızlı da devam ediyor. Kimi aksiyon sahneleri eleştiriliyor ve kurgu noktasında ekibin daha dikkatli olması isteniyor. Bazı izleyiciler özellikle bazı konuların çok basit şekilde çözülmesinin de dizi adına bir olumsuz durum olarak göründüğüne işaret ediyor.

Ancak Teşkilat dizisinin güçlü bir aksiyon yapımı olduğu ve izleyici kitlesini de tatmin ettiğini belirtelim. Dizinin 28 Mart Pazar akşamı 4.bölümü yayınlanacak. Yeni bölümde kavga sahneleri dikkatleri çekiyor. Serdar karakterinin “İçimden bir ses daha yeni başlıyoruz diyor” şeklindeki sözü de hikayedeki büyük şovun da daha yeni başladığına bir gönderme olarak sayabilirsiniz.

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Yorumlar

işin aslı...

Yapılış amacı güzel olmakla beraber; oyuncu kalitesi, diyalogların saçmalığı, mantık hataları, çekimlerdeki teknik yetersizlikler v.b. sebepler nedeni ile ne kadar cilalansa da, başarısız olan bir yapım. Velhasıl; "Dağ, fare doğurdu"...
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Gün

Amerikan filmlerinin çok cemice kopyası olmuş, şişirmeye gerek yok; çelişkili sahneler, basit sözler. Çaresizlikten, başka alternatifi olmayan seyircinin ekran başında olmasından nemalanan bir film...
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