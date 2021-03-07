Teşkilat bomba gibi geliyor! Bir dizi tehlikeye girdi

Pazar akşamları artık reytinglerde çok farklı bir yarış yaşanacak. En çok da bir aksiyon yapımı olan Arıza’nın bundan etkilenmesi beklenebilir.

Zira TRT1 ekranlarında 7 Mart akşamı başlayacak olan MİT’i konu alan Teşkilat dizisi, fragmanlarına ve konusuna bakılır ise milyonları ekran başına toplayacak.

Bu süreçte Pazar akşamlarına Teşkilat’ın damga vurması beklenirken Arıza dizisinin de reytinglerde zora gireceği düşünülüyor.

Nefes kesen bir tanıtımla herkeste merak uyandırmayı başaran Teşkilat dizisinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu ve Yavuz Bingöl gibi isimler yer alıyor.