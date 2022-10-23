Teşkilat 52. bölüm full tek parça izle Youtube! Teşkilat yeni bölüm ne zaman? Teşkilat son bölüm izle (40. 44. 45.)

Teşkilat dizisi 52. bölümüyle ekrana geldi. Sevilen aksiyon dizisi Teşkilat'ın son bölümünde Hartley'in kurduğu sinsi plan, Teşkilat için beklemedikleri bir hadisenin yaşanmasına sebep olurken Zehra ise büyük bir tehdidin gölgesinde kalır... Teşkilat'ın son bölümünü izleyemeyenler için Teşkilat 52. bölüm full izleme linki tek parça halinde haberimizde yer alıyor.

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Bazı kahramanlar vardır; devlet onlarla yaşar, isimleri tarihe gömülür...

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Ölmeden önce ölenlerin hikayesi Teşkilat, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken zorlu bir görevi kabul ederek, kelimenin tam anlamıyla "yer altına" inen yedi vatan sevdalısının mücadelesini, fedakarlıklarını, adanmışlıklarını ekrana getiriyor.

TEŞKİLAT 50. BÖLÜM ÖZETİ

Teşkilat dizisinin 52. bölümünde Hartley ile kurulan ilk temastan sonra Ömer, aldığı yeni bir istihbaratla kritik operasyon için kolları sıvar. Teşkilat'a dönmek için girdiği zorlu testlerden başarıyla geçen Zehra, operasyona dahil olur. Mahallede Korkut'un yokluğunun fark edilmesinin ardından Efkar aldığı bilgiyle hemen yola çıkar. İçinde bulunduğu durumdan kurtulmak için çabalayan Korkut canının derinden yanacağı ilk bedeli ödemek zorunda kalır. Efkar ve Korkut, girdikleri dönülmez yolda ilk adımı atarlar. Yol, onlar için daha yeni başlamıştır... Hartley'in kurduğu sinsi plan, Teşkilat için beklemedikleri bir hadisenin yaşanmasına sebep olurken Zehra ise büyük bir tehdidin gölgesinde kalır...



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