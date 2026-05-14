Benlerin renk değişimi cilt kanseri belirtisi mi, Güneş kremi D vitaminini engeller mi? Konfor ve fonksiyonelliği modern bir mimariyle harmanlıyor: THY’nin iç hatlar salonuna yeni yüz 56 ve 57. Dönem Uzman Erbaşlardan Tazminat Çağrısı: “Aynı Hakkı Biz de İstiyoruz” Rami Kütüphanesi’nde Renkli Bir Dünya: Rami Çocuk ve Sanat Bienali Sanatseverleri Bekliyor Dev Süper Lig takımı sol bek kararını apar topar değiştirdi! Müthiş gelişme İbrahim Seten’den sürpriz Galatasaray-Fenerbahçe kıyası: 'Galatasaray +500 milyon dolar, Fenerbahçe eksi 120 milyon' Salonda duygu dolu anlar: İmam Hatiplilerden muhteşem sergi Neler oluyor? Sörloth'u satacaklar: Yönetim taraftara kötü haberi duyurdu: Satıyoruz...
Sağlık
Laktoz enzimi ve parçalanması sonrası... Laktoz intoleransı belirtileri neler?
Laktoz enzimi ve parçalanması sonrası... Laktoz intoleransı belirtileri neler?

Laktoz intoleransı belirtileri üzerine çok tartışmalı yorumlar her daim gelmeye devam ediyor...

Süt içtikten sonra karnınızda şişlik, gaz ya da huzursuzluk hissediyorsanız bunu basit bir mide sorunu olarak değerlendirmemek gerekir. Vücudunuz, bazı besinleri sindirmekte zorlandığını çeşitli belirtilerle size anlatıyor olabilir.

Özellikle süt ve süt ürünleri tüketiminin ardından ortaya çıkan rahatsızlıklar, oldukça yaygın görülen laktoz intoleransına işaret edebilir.

Birçok insan bu belirtileri uzun yıllar boyunca "hassas mide", "geçici gaz problemi" ya da sıradan sindirim sorunu olarak düşünüp önemsemiyor. Oysa sık tekrar eden şişkinlik, karın ağrısı ve bağırsak düzensizlikleri günlük yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürebiliyor.

Eğer süt tükettikten kısa süre sonra benzer şikâyetler yaşıyorsanız, vücudunuzun verdiği sinyalleri dikkate almanız gerekiyor.

Laktoz intoleransı, sütte bulunan laktoz isimli süt şekerinin yeterince sindirilememesi durumu. Normal şartlarda ince bağırsakta bulunan laktaz enzimi, laktozu parçalayarak sindirimi kolaylaştırır. Bazı kişilerde bu enzim yeterli miktarda üretilmez. Sindirilemeyen laktoz bağırsaklarda fermente olur ve bunun sonucunda gaz, şişkinlik, kramp ve ishal gibi sorunlar ortaya çıkabilir.

Her yaşta görülebilen bu durum, özellikle yetişkinlerde daha sık ortaya çıkıyor. Bazı kişiler yalnızca süt tükettikten sonra rahatsızlık hissederken, bazıları yoğurt, peynir ya da dondurma gibi süt ürünlerinde de aynı şikâyetleri yaşayabiliyor. Belirtilerin şiddeti ise kişinin hassasiyetine ve tüketilen laktoz miktarına göre değişiklik gösterebiliyor.

Uzmanlar, laktoz intoleransının süt alerjisiyle karıştırılmaması gerektiğini vurguluyor. Süt alerjisi bağışıklık sistemiyle ilgili daha ciddi bir tablo oluştururken, laktoz intoleransı doğrudan sindirim sistemiyle bağlantılı bir problem olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle doğru teşhis büyük önem taşıyor. Uzun süre devam eden şikâyetlerde uzman desteği almak ve gerekli testleri yaptırmak gerekiyor.

Eğer siz de süt içtikten sonra sık sık şişkinlik, gaz veya karın ağrısı yaşıyorsanız, bu belirtileri hafife almayın. Basit görünen bu rahatsızlıklar, laktoz intoleransının en yaygın işaretleri arasında yer alabilir.

