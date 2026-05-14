Bekle bizi geliyoruz Gazze! Sumud Filosu bugün Türkiye'den yola çıkıyor

Küresel Sumud Filosu, işgal altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik ablukayı kırmak amacıyla yeni bir deniz girişimi başlatmaya hazırlanıyor.

Marmaris’te düzenlenen basın toplantısında filo yöneticileri, işgalci rejimin tehditlerine rağmen Gazze’ye yönelik kuşatmayı kırma çabalarının süreceğini açıkladı.

Toplantıya Sümeyra Akdeniz Ordu, İmam Al-Makhloufi, Seyf Ebu Kişk, Ko Tinmuang ve Natalia Maria katıldı.

“54 gemi ve 500’den fazla aktivist katılacak”

Filo üyesi Seyf Ebu Kişk, işgalci rejimin insan hakları ve uluslararası hukuku hiçe saydığını belirterek, tüm baskılara rağmen Gazze kuşatmasını kırma girişimlerini sürdüreceklerini söyledi.

Ebu Kişk, Marmaris’ten Gazze’ye doğru 54 geminin hareket edeceğini, bunların arasında Sumud Filosu Koalisyonu’na ait 5 geminin bulunduğunu ifade etti.

Farklı ülkelerden 500’ü aşkın kişinin girişime katılacağını belirten Ebu Kişk, işgalci rejimin Gazze’de Filistin halkına karşı kasıtlı açlık politikası yürüttüğünü ve bunun “yavaş bir soykırım” niteliği taşıdığını söyledi.

“Batı Şeria’da sömürgeci yerinden etme politikası uygulanıyor”

Ebu Kişk ayrıca işgal rejiminin Batı Şeria’da Filistinlileri yerinden etmeyi hedefleyen sömürgeci bir politika izlediğini kaydetti.

29 Nisan’da işgal ordusunun, Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda Sumud Filosuna ait gemilere saldırı düzenlediği belirtildi.

39 ülkeden 345 kişinin yer aldığı filoda yaklaşık 175 aktivisti taşıyan 21 teknenin işgal güçleri tarafından ele geçirildiği, diğer teknelerin ise Yunanistan kara sularına yöneldiği aktarıldı.

Abluka 2007’den bu yana sürüyor

Girişimin, 2007 yılından bu yana Gazze’ye uygulanan ablukanın kırılması amacıyla yürütülen uluslararası dayanışma kampanyalarının devamı niteliğinde olduğu ifade edildi.

Ablukanın, Ekim 2023’te başlayan saldırılarla birlikte daha ağır bir insani krize dönüştüğü, Gazze’de geniş çaplı yıkım ve yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin yerinden edilmesine yol açtığı belirtildi.