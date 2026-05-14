  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hindistan'da fırtına felaketi: Bir vurdu pir vurdu 89 ölü Abdi ‘FETÖ’nün sesi’ne konuştu: İmralı'da Öcalan ile görüşmeye hazırlanıyoruz! CHP’li Enginyurt, Kütahyalı’nın alınmasını böyle yorumladı! “Rasim bir tek kendi geleceğini görememiş” CHP’li Gazeteci Deniz Zeyrek: "Cumhurbaşkanı Erdoğan Haklı Çıktı!" Dünyada gıdada kendi kendine yeten tek bir ülke var! Tahmin etmek imkansız ABD'yi alarma geçiren istihbarat raporu sızdı! Dört cephede ilerliyor TCMB'nin yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi Bakan Gürlek açıkladı! 12 ilde eş zamanlı nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 350 milyon haksız kazanç tespit edildi CHP Kurultayı’nda aile boyu delege skandalı: Barış Yarkadaş öyle şeyler anlattı ki? Gündemi sarsacak gelişme: Özkan Yalım ile Özgür Özel'in yazışmalarına ulaşıldı
Gündem Bekle bizi geliyoruz Gazze! Sumud Filosu bugün Türkiye'den yola çıkıyor
Gündem

Bekle bizi geliyoruz Gazze! Sumud Filosu bugün Türkiye'den yola çıkıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bekle bizi geliyoruz Gazze! Sumud Filosu bugün Türkiye'den yola çıkıyor

Küresel Sumud Filosu, Gazze Şeridi’ne yönelik ablukayı kırmak amacıyla Marmaris’ten yeni bir deniz girişimi başlatıyor.

Küresel Sumud Filosu, Gazze Şeridi’ne yönelik ablukayı kırmak amacıyla Marmaris’ten yeni bir deniz girişimi başlatıyor.
Farklı ülkelerden 500’ü aşkın aktivistin katılacağı filoda 54 geminin Gazze’ye doğru yola çıkması planlanıyor.

Küresel Sumud Filosu, işgal altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik ablukayı kırmak amacıyla yeni bir deniz girişimi başlatmaya hazırlanıyor.

Marmaris’te düzenlenen basın toplantısında filo yöneticileri, işgalci rejimin tehditlerine rağmen Gazze’ye yönelik kuşatmayı kırma çabalarının süreceğini açıkladı.

Toplantıya Sümeyra Akdeniz Ordu, İmam Al-Makhloufi, Seyf Ebu Kişk, Ko Tinmuang ve Natalia Maria katıldı.

 

“54 gemi ve 500’den fazla aktivist katılacak”

Filo üyesi Seyf Ebu Kişk, işgalci rejimin insan hakları ve uluslararası hukuku hiçe saydığını belirterek, tüm baskılara rağmen Gazze kuşatmasını kırma girişimlerini sürdüreceklerini söyledi.

Ebu Kişk, Marmaris’ten Gazze’ye doğru 54 geminin hareket edeceğini, bunların arasında Sumud Filosu Koalisyonu’na ait 5 geminin bulunduğunu ifade etti.

Farklı ülkelerden 500’ü aşkın kişinin girişime katılacağını belirten Ebu Kişk, işgalci rejimin Gazze’de Filistin halkına karşı kasıtlı açlık politikası yürüttüğünü ve bunun “yavaş bir soykırım” niteliği taşıdığını söyledi.

 

“Batı Şeria’da sömürgeci yerinden etme politikası uygulanıyor”

Ebu Kişk ayrıca işgal rejiminin Batı Şeria’da Filistinlileri yerinden etmeyi hedefleyen sömürgeci bir politika izlediğini kaydetti.

29 Nisan’da işgal ordusunun, Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda Sumud Filosuna ait gemilere saldırı düzenlediği belirtildi.

39 ülkeden 345 kişinin yer aldığı filoda yaklaşık 175 aktivisti taşıyan 21 teknenin işgal güçleri tarafından ele geçirildiği, diğer teknelerin ise Yunanistan kara sularına yöneldiği aktarıldı.

 

Abluka 2007’den bu yana sürüyor

Girişimin, 2007 yılından bu yana Gazze’ye uygulanan ablukanın kırılması amacıyla yürütülen uluslararası dayanışma kampanyalarının devamı niteliğinde olduğu ifade edildi.

Ablukanın, Ekim 2023’te başlayan saldırılarla birlikte daha ağır bir insani krize dönüştüğü, Gazze’de geniş çaplı yıkım ve yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin yerinden edilmesine yol açtığı belirtildi.

Gazze’de şehit sayısı 72 bin 742’ye yükseldi
Gazze’de şehit sayısı 72 bin 742’ye yükseldi

Dünya

Gazze’de şehit sayısı 72 bin 742’ye yükseldi

Siyonist vahşeti gizleme çabası BAFTA engeline takıldı, BBC'nin korkup sansürlediği Gazze belgeseli İngiltere'nin en prestijli ödülünü kazandı!
Siyonist vahşeti gizleme çabası BAFTA engeline takıldı, BBC'nin korkup sansürlediği Gazze belgeseli İngiltere'nin en prestijli ödülünü kazandı!

Gündem

Siyonist vahşeti gizleme çabası BAFTA engeline takıldı, BBC'nin korkup sansürlediği Gazze belgeseli İngiltere'nin en prestijli ödülünü kazandı!

HAMAS'tan Gazze için ulusal komite çağrısı: Yönetim yetkileri devredilmeye hazır
HAMAS'tan Gazze için ulusal komite çağrısı: Yönetim yetkileri devredilmeye hazır

Gündem

HAMAS'tan Gazze için ulusal komite çağrısı: Yönetim yetkileri devredilmeye hazır

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ahmet Kar

Bana kalırsa Hükümetten haberinin haberi olup olmadığına izin verip vermediğine bir imzalı kağıt alınması uygun olur benden söylemesi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23