Teşkilat 2.Bölüm 2.Fragman

TRT’de ilk bölümde rekor kıran Teşkilat dizisinde izleyiciyi endişelendiren noktalara açıklık getiriliyor. Sosyal medyada binlerce tweet’in atıldığı dizide hikayenin 2.bölüm sonrası daha dolgun hale geleceğinin sinyali verildi.

Teşkilat dizisinin 2. yeni bölümünde hikayenin altının doldurulması beklentisi vardı. İşte bu beklentinin de karşılanacağına yönelik görüntüler yeni bölüm fragmanında yer aldı. Özel görev için en iyi ajanlar toplandı. Hepsinin öldüğüne yönelik bir perdeleme yapıldı. Artık aileleri onları ölü biliyor. Yani artık yaşamadıkları için de dünyanın her yerinde düşmanlara karşı mücadele edebilecekler.

Milli İstihbarat Teşkilatı destekli bir dizi olması nedeniyle de bazı dip mesajların verildiği net! İzleyiciler için ise Teşkilat dizisi son yılların en başarılı yapımlarından birisi olarak daha ilk bölümden kabul gördü. Diziye yönelik bazı eleştiriler de vardı.

Özellikle de hikayenin basit kalabilme endişesi ve altının doldurulmaması ve klişe konulara yönelmesi gibi riskler ortaya konmuştu. Ancak bu eleştirilerin daha da azalacağı yeni bölümler geliyor. Hikayenin atının doldurulacağı ve beklentilerin karşılanacağına yönelik bir intiba oluştu. İkinci bölümde bu durum daha da çok kendisini gösterecek gibi bir izlenimi fragmandan edinebilirsiniz.

Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say ve Yavuz Bingöl gibi güçlü bir oyuncu kadrosunun bulunduğu Teşkilat dizisinin 14 Mart Pazar günü 2. bölümünde yaşanacaklarla ilgili detayları fragmanda bulabilirsiniz.