TRT 1 ekranlara kaliteli yapımlar getirmeyi sürdürüyor. Dönem ve aile dizilerinin yanı sıra pek çok yapıma ev sahipliği yapan TRT 1 bu kez Teşkilat ile MİT’in sır gibi saklanan dünyasına milyonları adeta ışınladı. Heyecanın zirvede olduğu dizinin ilk bölümünü izleyenler 2. Bölümün ne zaman saat kaçta ekranlara geleceğini araştırıyor.

Teşkilat 2. bölüm fragmanı | Teşkilat 2. bölüm izle

Teşkilat dizisi her hafta pazar akşamı 20.00’de izleyiciyle buluşacak. Teşkilat dizisinin kadrosunda önemli oyuncular bulunuyor. İşte, Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosu:

Çağlar Ertuğrul

Deniz Baysal Yurtçu

Mesut Akusta

Ezgi Eyüboğlu

Ezgi Şenler

Mehmet Usta

Tuncer Salman

Nihat Altınkaya

Serdar Yeğin