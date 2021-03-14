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Medya Teşkilat 2. bölüm fragmanı | Teşkilat 2. bölüm izle
Medya

Teşkilat 2. bölüm fragmanı | Teşkilat 2. bölüm izle

Teşkilat izle | TRT 1 ekranlarında geçtiğimiz hafta ilk bölümü yayımlanan MİT’in gizli dünyasını gözler önüne seren Teşkilat kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. İlk bölümle ekranlara kilitlenen diziseverler ikinci bölüm fragmanını merak ediyor. Peki, Teşkilat dizisi hangi gün? Teşkilat saat kaçta başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-03-14 09:57:00 -

TRT 1 ekranlara kaliteli yapımlar getirmeyi sürdürüyor. Dönem ve aile dizilerinin yanı sıra pek çok yapıma ev sahipliği yapan TRT 1 bu kez Teşkilat ile MİT’in sır gibi saklanan dünyasına milyonları adeta ışınladı. Heyecanın zirvede olduğu dizinin ilk bölümünü izleyenler 2. Bölümün ne zaman saat kaçta ekranlara geleceğini araştırıyor.

Teşkilat 2. bölüm fragmanı | Teşkilat 2. bölüm izle

Teşkilat dizisi her hafta pazar akşamı 20.00’de izleyiciyle buluşacak. Teşkilat dizisinin kadrosunda önemli oyuncular bulunuyor. İşte, Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosu:

Çağlar Ertuğrul

Deniz Baysal Yurtçu

Mesut Akusta

Ezgi Eyüboğlu

Ezgi Şenler

Mehmet Usta

Tuncer Salman

Nihat Altınkaya

Serdar Yeğin

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