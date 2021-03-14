Teşkilat 2. bölüm fragmanı | Teşkilat 2. bölüm izle
Teşkilat izle | TRT 1 ekranlarında geçtiğimiz hafta ilk bölümü yayımlanan MİT’in gizli dünyasını gözler önüne seren Teşkilat kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. İlk bölümle ekranlara kilitlenen diziseverler ikinci bölüm fragmanını merak ediyor. Peki, Teşkilat dizisi hangi gün? Teşkilat saat kaçta başlayacak?
TRT 1 ekranlara kaliteli yapımlar getirmeyi sürdürüyor. Dönem ve aile dizilerinin yanı sıra pek çok yapıma ev sahipliği yapan TRT 1 bu kez Teşkilat ile MİT’in sır gibi saklanan dünyasına milyonları adeta ışınladı. Heyecanın zirvede olduğu dizinin ilk bölümünü izleyenler 2. Bölümün ne zaman saat kaçta ekranlara geleceğini araştırıyor.
Teşkilat 2. bölüm fragmanı | Teşkilat 2. bölüm izle
Teşkilat dizisi her hafta pazar akşamı 20.00’de izleyiciyle buluşacak. Teşkilat dizisinin kadrosunda önemli oyuncular bulunuyor. İşte, Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosu:
Çağlar Ertuğrul
Deniz Baysal Yurtçu
Mesut Akusta
Ezgi Eyüboğlu
Ezgi Şenler
Mehmet Usta
Tuncer Salman
Nihat Altınkaya
Serdar Yeğin