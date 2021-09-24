Teşkilat 15. Bölüm fragmanında şoke eden suikast! İzleyenler şaşkına döndü

Merakla beklenen Teşkilat dizisinin yeni sezon fragmanı yayınlandı. 2. sezonuyla ekrana dönmeye hazırlanan TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat'ın 15. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Yeni isimlerin dahil olduğu dizide MİT'in özel ekibi yurt dışına kaçırılan Serdar'ı bulmayı başarıyor. Hafızasını kaybeden Serdar'ın "Bizim aramızda duygusal bir şeyler mi oldu?" sorusu ekip arkadaşı Zehra'yı şaşkına çeviriyor.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin'in yer aldığı Teşkilat dizisi, yeni sezon ilk bölümüyle 26 Eylül Pazar akşamı izleyiciyle buluşacak. Dizinin merakla beklenen yeni sezonundan fragman da yayınlandı.

Serdar ve Zehra sohbet ediyor

yeni bölüm fragmanında MİT'in özel ekibi çalışmaların ardından yurt dışına kaçırılan Serdar'ı buluyor. Ancak Serdar'ın hafızasını kaybettiği öğreniliyor. Karşısında Zehra'yı gören Serdar, "Bizim aramızda bir şey mi oldu?" diye soruyor. Soru karşısında şaşıran Zehra ise "Nasıl bir şey?" diyerek karşılık veriyor. Serdar ise "Duygusal bir şey" cevabını veriyor.

Yeni isimler görüldü

Yeni sezona hızlı bir giriş yapmak isteyen Teşkilat dizisi, oyuncu kadrosuna da yeni isimler kattı. Hakan Boyav, Gürkan Uygun ve Turgut Tunçalp diziye katılan yeni oyuncular oldu. Uzun süre ATV'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Turgut Tunçalp, Teşkilat dizisinde Halit Başkan rolünü canlandıracak. Halit Başkan, MİT'in özel ekibinin başına geçecek. Halit Başkan'a henüz ilk bölümde suikast girişiminde bulunuluyor.

Mesut Akusta yok

Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Mesut Akusta, ağustos ayında beyin kanaması geçirdi. Sağlığına kavuştuktan sonra evinde dinlenmeye çekilen Akusta, diziye ilerleyen bölümlerde dahil olacak.