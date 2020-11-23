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Ekonomi TESK ve TŞOF, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı
Ekonomi

TESK ve TŞOF, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı

Yeniakit Publisher
2020-11-23 10:45:19 -
TESK ve TŞOF, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla birer kutlama mesajı yayımladı.

Palandöken, mesajında, öğretmenlerin toplumun yetişmesinde ve gelişmesinde kilit görevde olduğunun altını çizdi. Palandöken, "Bu yıl pandemi nedeniyle uzaktan eğitimle öğrencilerine bilgisini, sevgisini aktaran, okulların açılmasıyla bulaşıcı hastalık demeden öğrencilerine kavuşmak için can atan, bazen zor şartlarda doğudan batıya her koşulda özveriyle çalışan 1 milyon öğretmenimizin Öğretmenler Günü'nü, çırağına ve kalfasına öğretmen olan esnaf ve sanatkar camiamız adına kutluyorum." ifadesini kullandı.

Apaydın da mesajında, öğretmenlerin yetiştirdiği nesillerle geleceğe ışık tuttuğunu, ülkenin dört bir yanına bilgi ve sevgi taşıdığını vurgulayarak, "Ülkemizin tüm bilinçli, birikimli, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan nesilleri öğretmenlerin eseridir. Milletimizin her bir ferdinin, kendisi ve çocukları için öğretmenlerimize şükran borcu vardır. Ülkemizin dört bir yanında görevini layıkıyla yerine getiren tüm öğretmenlerimizin ve usta öğretici olan şoförlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.

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