TESK Kart kullanıcıları 100 bine yaklaştı

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafa birçok sektörde indirim sağlayan TESK Kart'ın 1. yılını doldurduğunu ve kullanıcı sayısının 100 bine yaklaştığını bildirdi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, TESK Kart kullanan esnaf sayısının giderek arttığına dikkati çekti.

Geçen yıl ekimde tanıtımı yapılan ve aralıkta dağıtımına başlanan TESK Kart'ın bu yıl ekim sonu itibarıyla 101 bin 200 adet üretildiğini aktaran Palandöken, kartın kullanıcı sayısının da 100 bine yaklaştığını kaydetti.

Hedeflerinin 2 milyon esnafın ve ailelerinin bu karta erişebilmesi olduğunu vurgulayan Palandöken, "Esnafın değişen ekonomik koşullarda olumsuz etkilenmesini bir nebze olsun rahatlatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Nitekim şu an 26 markayla birçok sektörde iş birliği sağlamış ve indirim hakkı almış durumdayız. Bu iş birliklerinin sayısını sürekli olarak artıracağız." ifadelerini kulandı.

Palandöken, söz konusu kart için akaryakıt, giyim, seyahat, eğitim, eğlence, sağlık, kargo, elektronik, konaklama, operatör, finans, yazılım ve sigorta sektörlerinde anlaşma sağlandığını belirterek, bu yelpazeyi genişletmeye çalıştıklarının altını çizdi.

TESK Kart kullanıcılarının ekimde en çok akaryakıt ve sağlık sektöründe harcama yaptığını kaydeden Palandöken, "Akaryakıtı en çok kullanan iller sırasıyla Kayseri, Malatya ve Erzurum olurken, sağlık sektöründe en çok TESK Kart kullanan iller sırasıyla Trabzon, Samsun ve Uşak oldu." bilgisini paylaştı.