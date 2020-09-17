TESK Genel Başkanı Palandöken'den Ahilik Haftası mesajı:

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Doğru ve dürüst ticaretin, üretmenin ve paylaşmanın adı, aynası olan ahilik, yüzyıllardır esnaf ve sanatkarımızda vücut bulmuştur." ifadelerini kullandı.

Palandöken, Ahilik Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, esnaf ve sanatkarın yüzyıllardır ahilik geleneğiyle ekonominin ve toplumsal hayatın omurgası olduğuna dikkati çekti.

Meslek ahlakı bilinciyle ahilik kültürünün devam edeceğini vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Ahi Evran’ın ‘kalbini, kapını, alnını açık tut' sözünün ışığında esnaf ve sanatkarımız yemediğini yedirmez, giymeyeceğini satmaz, komşusu siftah etmediyse kendine gelen müşteriyi ona gönderir, sokakta kavgayı ayırmaya koşan ilk odur, yol bilmeyene adres tarif eden odur, veresiye defteriyle zorda olana yardım eden yine odur. Doğru ve dürüst ticaretin, üretmenin ve paylaşmanın adı, aynası olan ahilik, yüzyıllardır esnaf ve sanatkarımızda vücut bulmuştur. Hem ticari hem de toplumsal rolü büyük olan esnaf ve sanatkarımızın birlik ve beraberliğinin hiç bozulmamasını diliyor, Ahilik Haftası'nı gönülden kutluyorum."