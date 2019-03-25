TESK Genel Başkanı Palandöken: “Tek bir teşvik sistemi getirilmeli, sistem sadeleştirilmeli”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kayıtdışı istihdamı azaltmak ve kayıtlı istihdamı artırabilmek için 18 çeşit teşvik verildiğini belirterek, “Bu sistem uygulanabilir olmaktan çıktı. Kayıtlı istihdamı artırmak istiyorsak tek ve basit bir teşvik sistemi getirilmeli ve bu şekilde istihdamın üzerindeki mali yükler azaltılmalı” dedi.

Kayıtdışı istihdamı azaltmak ve kayıtlı istihdamı artırabilmek için 18 çeşit teşvik verildiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “18 çeşit istihdam teşvikini ne işveren tam olarak biliyor ne de işçiler. Bu sistem uygulanabilir olmaktan çıktı. Kayıtlı istihdamı artırmak istiyorsak tek ve basit bir teşvik sistemi getirilmeli ve bu şekilde istihdamın üzerindeki mali yükler azaltılmalı” dedi.

Son yıllarda istihdamın üzerindeki yükler arttıkça teşvik sayısının da arttığını belirten Palandöken, “Her çıkan teşvik bir öncekinden daha karışık ve uygulanması oldukça zor oluyor. En sık ve en kolay kullanılan istihdam teşviki, peşin ödemede otomatik olarak yapılan yüzde 5’lik indirim. Kadın istihdamı, engelli istihdamı, genç istihdamı, ilave istihdam, İş-Kur’a kayıtlı işsizlerin istihdamı gibi çok çeşitli ve karmaşık bir teşvik yerine, bu teşviklerden yararlananlar için indirim oranı yüzde 5 - 10 - 15 gibi farklı oranlarda artıran tek bir teşvik sistemi getirilmeli. Böyle bir teşvik sisteminin sonuçları hem işveren hem işçi hem de devlet için çok daha olumlu olacaktır” şeklinde konuştu.

“İstihdam üzerindeki yükler arttıkça sabit sermaye kaçıyor”

İstihdamın üzerindeki yüklerin sabit sermaye yatırımlarını yurt dışına kaçırdığının altını çizen Palandöken, “İstihdamın üzerindeki yükler arttıkça hem yerli hem de yabancı sabit sermaye yatırımları başka ülkelere kaçıyor. Son 10 yıl içinde 6 çok büyük Türk firması Hindistan’da yatırım yapmaya başladı. Dünyanın 6. büyük ekonomisi olan Hindistan’ın 2019 büyüme beklentisi yüzde 7,5. Bu potansiyeli sağlamalarında en büyük pay şüphesiz ucuz işçilik maliyetleri. Bizim de sabit sermaye yatırımlarını artırabilmemiz için hızla istihdamın üzerindeki yükleri hafifletmemiz gerekiyor” sözlerine yer verdi.

“Küçük işletmeler üzerindeki istihdam yükü azaltılmalı”

Gelir İdaresi Başkanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumunun yapmış olduğu çalışmalar sayesinde son yıllarda kayıt dışı istihdamın büyük ölçüde azaldığını vurgulayan Palandöken, “Kayıt dışı istihdamın kayıt altına alınması son derece önemli. Hali hazırda 50’nin üzerinde çalışanı olan işletmelerde kayıt dışı istihdam oranı yüzde 3,69 iken 10 kişinin altında çalışanı olan işletmelerde bu oran yüzde 56,83’e çıkıyor. Küçük işletmelerde kayıtdışı istihdamın yüksek olmasının nedenlerinden biri kurumsallaşmanın zayıf olması. Ancak daha da büyük neden, işletmelerin ölçeklerinin küçüldükçe istihdamın yükünün artması. Dolayısıyla kayıt dışı istihdamı azaltmak ve kayıtlı istihdamı da artırmak istiyorsak küçük işletmelerin üzerindeki istihdam yükünü mutlaka azaltmalıyız” dedi.