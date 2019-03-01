TESK Genel Başkanı Palandöken: "Ölçü aleti muayene başvuruları dijitalleşti"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ölçü ve ölçü aletleri muayene başvurularının artık internet üzerinden yapılacağını belirterek, "Muayenesini geciktirenler 90 içinde başvuru yapmalı" dedi.

Ölçü ve ölçü aletleri muayene başvurularının artık internet üzerinden yapılacağını duyuran Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan ’Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri için ilgililerce damga süresinin dolduğu yılı izleyen yılın Şubat ayının son gününe kadar Bakanlığın Ölçüler ve Ayarlar Teşkilatı veya Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarına müracaat edilmesi gerekiyor. Yeni yapılan değişiklikle ölçü aletlerinin muayene başvuruları için yapılan müracaatlar artık Bakanlığın internet sitesinden veya e-devlet üzerinden yapılacak. Esnafımız da kullandığı ölçü aletlerinin muayenesi için artık zaman kaybetmeden dijital ortamda müracaat yapabilecek" dedi.

Ölçü aletlerinin periyodik muayene süresini geciktirenler için 90 gün süre tanındığını belirten Palandöken, "Damgası kopmuş, bozulmuş, periyodik damga süresi geçmiş ölçü aletini kullanan kişiye ölçü aletinin türüne ve işin niteliğine göre 500 TL ile 10 bin TL arasında idari para cezası veriliyor. Ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyeti kamuya devrediliyor. Ancak Ölçüler ve Ayar Kanunu’nda yapılan düzenleme ile 1 Aralık 2018’den önce bu fiillerde bulunanlara cezai yaptırım uygulanmayacak. Maddenin yürürlüğe girdiği 28 Şubat 2019’dan itibaren bu kişilere muayene başvurusunda bulunmaları için 90 gün süre tanındı. 90 gün içinde periyodik muayene başvurusunda bulunanlar, muayene ve damgası yapıldıktan sonra söz konusu ölçü aletlerini kullanabilir. Bu süre içinde periyodik muayene için başvuruda bulunmayanlar ise söz konusu ölçü aletini kullanamaz ve haklarında cezai işlem uygulanır" ifadelerini kullandı.