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TESK Genel Başkanı Palandöken: “Bu yıl da taze ve çok balık yiyeceğiz”

Denizlerde avlanma sezonunun başlamasına sayılı günler kaldığını hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Balıkçılarımız 1 Eylül itibariyle vira bismillah diyecek.

27 Ağustos 2019 Salı 09:32
TESK Genel Başkanı Palandöken: “Bu yıl da taze ve çok balık yiyeceğiz”

Denizlerde avlanma sezonunun başlamasına sayılı günler kaldığını hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Balıkçılarımız 1 Eylül itibariyle vira bismillah diyecek. Denizlerimizde avlanma sezonunun başlamasına sayılı günler kaldı. Bu yıl bereketli, kaliteli ve bol balık tüketeceğimiz bir sezon olacak. Balık tüketiminde dünya sıralamasındaki yerimizi ve kişi başı tükettiğimiz miktarı yükseltmemiz gerekiyor” dedi.


Bu sezon balık açısından bereketli geçeceğini ve balıkçı esnafının ümitli olduğunu vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Binlerce balıkçı esnafımız hazırlıklarını tamamladı, ağlarını tamir etti, teknelerinin bakımlarını yaptı ve 1 Eylül’ü bekliyor. Denizlerimizde avlanma yasağının kalkmasıyla birlikte mavilere açılacak olan balıkçılarımız gibi balıkçı esnafımız da bu sezondan, yeni sezondan ümitli.


Kışın çok soğuk geçeceği tahmin edildiğinden hamsi başta olmak üzere palamut, lüfer gibi onlarca çeşit balığın bereketli ve bol olacağını ümit ediyoruz. Fakat üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde tüketimimiz oldukça az. Yıllık kişi başı tüketim ülkemizde 8 kilogram iken, Avrupa ülkelerinde bu tüketim 25 kilograma kadar çıkıyor. Tüketimin artması ve özellikle çocuklarımıza haftada 2 gün balık yedirmemiz gerekiyor” diye konuştu.



“Balıkçı esnafımız da artan maliyetlere karşı desteklenmeli”


Her sektörde olduğu gibi balıkçılık sektöründe de maliyetlerin arttığına dikkati çeken Palandöken, “Vatandaşlarımızın daha ucuz ve kaliteli balık yiyebilmesi için balıkçılar ve balıkçı esnafımız hem hazırlıklarını hem de hizmetini yapıyor. Fakat her sektörde olduğu gibi bu sektörde de maliyetler arttı. Av yapılan tekne, av için gerekli malzemeler, ürünlerin saklanması, muhafaza edilmesi, nakliye, ürünün satışı ve pazarlaması gibi birçok kalemde faaliyeti ve masrafı olan bu sektör 1 milyonun üzerinde insanın evine ekmek götürmesini sağlıyor. Dolayısıyla artan maliyetler karşısında desteklenmesi gereken önemli sektörlerden birisi de balıkçılarımız ve balıkçı esnafımız. Onlar balığı ne kadar iyi tutar, muhafaza eder ve satışa uygun hale getirirse vatandaşlarımız da o kadar kaliteli balık yer. Tabii kaliteli balık için bilinçsiz avlanmanın da önüne geçilmeli” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 09:32
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