TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den bayram mesajı:

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bayramların toplumsal barış ve huzurun sağlanmasına vesile olduğunu belirterek, "Belki eller öpülmeyecek, çocuklar şeker, çikolata ve bayram harçlığı toplayamayacaklar ama küslerin barıştığı bir bayram olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Palandöken, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bayramların toplumsal barış ve huzurun sağlanmasındaki önemine işaret etti.

Ramazan ayı boyunca kardeşlik iklimi, yardımlaşma ve dayanışmanın hep birlikte yaşandığını aktaran Palandöken, "Nefislerin terbiye edildiği bu mübarek ayda dostlarımızla, komşularımızla ve tüm ihtiyaç sahipleriyle belki aynı sofraya oturamadık. Ancak bu yıl pandemi nedeniyle sofrada olmasak da millet olarak inancımız gereği ekmeğimizi bölüştük. Nihayet bir ramazan ayını pandemi gölgesinde geride bırakarak bayramı karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, bayramların mutluluk, huzur ve coşkunun paylaşıldığı, kardeşliğin pekiştiği müstesna günler olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu bayramda sesli ve görüntülü telefonlarla kutlama yaparak büyüklerimizin bayramlarını kutlayıp bayramı geçireceğiz. Belki eller öpülmeyecek, çocuklar şeker, çikolata ve bayram harçılığı toplayamayacaklar ama küslerin barıştığı bir bayram olmasını temenni ediyorum. Bu bayram esnaf ve sanatkarlar için istenen alışverişler olmadı. TESK camiası adına Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın ülkemize ve tüm İslam alemine huzur, mutluluk ve önümüzdeki günlerde sağlık getirmesini diliyorum."