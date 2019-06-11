0553 313 94 23

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken:

Yaz tatilinde çocukların sürekli bilgisayar başında bırakılmaması gerektiğini hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “14 Haziran’da başlayacak olan yaz tatili 9 Eylül 2019’da bitiyor.

11 Haziran 2019 Salı 10:38
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken:

Yaz tatilinde çocukların sürekli bilgisayar başında bırakılmaması gerektiğini hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “14 Haziran’da başlayacak olan yaz tatili 9 Eylül 2019’da bitiyor. Bu süreçte çocuklar yaz tatillerini tamamen bilgisayar başında geçirmemeli. Çocuklarımızı olumsuz etkileyecek birçok oyun maalesef internet ortamında mevcut. Aileler baskı boyutunda olmadan çocukları sık sık kontrol etmeli” dedi.


İnternet ortamında çocukların birçok olumsuz unsur ile karşılaşabileceğini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Çocukların dinleneceği, kitap okuyacağı, kültürel geziler yapacağı, ailesi ile vakit geçireceği bir yaz tatili başlıyor. Bu uzun tatil süresince çocuklar tamamen dijital dünya ile baş başa bırakılmamalı. Tabii ki internet ortamı kitap okumak, yeni bilgiler öğrenmek, ödev araştırması yapmak gibi birçok olanağı sağlıyor fakat bununla birlikte bu sanal ortamda çocukların sosyal ve psikolojik yönlerini tehdit edebilecek de birçok unsur var. Örneğin, ülkemizde ve dünyada birçok çocuğun intiharına sebep olan Mavi Balina oyunu gibi. Buna benzer birçok oyun ve web siteleri çocuklarımız açısından olumsuz sonuçlar doğurabilir” diye konuştu.


“Aileler baskı kurmadan çocukları sık sık kontrol etmeli”


Çocukların her türlü istismardan korunması için ailelerin sık sık kontrol etmesi gerektiğini belirten Palandöken, “Çocuklarımız ve gençlerimiz teknoloji ile haşır neşir büyüyor. Onları sanal dünyada tehdit edebilecek unsurları da kontrol etmek en çok ailelere düşüyor. Baskı kurmadan ama sık sık da kontrol ederek zararlı içeriklerden koruma yöntemlerine başvurulmalı. İnternet ve bilgisayar teknolojileri konusunda yeterince bilgi sahibi olmayan anne babalar kendilerini geliştirmeli, en azından çocuklarını doğru şekilde yönlendirebilecek seviyede internet kullanımını öğrenmeli. Çocuklar bizim geleceğimizdir ve onları her türlü istismar ve olumsuz tüm etkilerden korumak geleceğimizi korumaktır” şeklinde konuştu. (MH-

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 10:38
  1. kitap
  2. sanat
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
    1. Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
    2. Çorum Dil ve Edebiyat Derneği işaret..
    3. Eve giren yılanlar korkuttu
    4. Körfez Akademi Lise’de çalışmalar..
    5. Kuzey Kore Lideri’nin öldürülen..
    6. Muhammed Ali doğduğu şehrin..
    7. U16 Türkiye Şampiyonası başlıyor
    8. Diyarbakır’daki kadın cinayetinde kan..
    9. PTT’den “Dünya Çevre Günü” konulu anma..
    10. Patlıcan suyu nasıl içilir? Patlıcan..
    11. Sözde sanatçılardan LGBT'li sapkınlara..
    12. Doğu Karadeniz Bölgesi’nin ölüm..
    13. Kaspersky'den "Platinum" uyarısı
    14. ERÜ Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü..
    15. Amazon.com.tr Türkiye'den Avrupa'ya..
    16. GRAFİKLİ "Türk sinemasının unutulmaz..
    17. Yıldırım’dan Bahçeli açıklaması!
    18. Rosatom, Slovakya’nın nükleer..
    19. CarrefourSA’nın İK Genel Müdür..
    20. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    21. Yola çıkan karaca aracın altında kaldı
    22. Görme Engelli Futbol Milli Takımı,..
    23. Milli maç dev ekranda
    24. “Denizler çöplük değil bakıp ilham..
    25. Ali Ülker: "Çocuklarımız dengeli..
    26. Çimento ihracatı 5 ayda yüzde 60 arttı
    27. ANKASAM Başkanı Prof. Dr. Mehmet..
    28. GRAFİKLİ - NBA'de nefes kesen final..
    29. Nevşehir Belediyesi ücretsiz yaz spor..
    30. Kars’ta bayram bilançosu: 25 trafik..
    Çıbanbaşı Koç!
    Çıbanbaşı Koç!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…
    İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Ve proje raydan çıktı
    Ve proje raydan çıktı