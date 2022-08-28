TESK Başkanı ücretsiz servis hizmetinin kaldırılmasını istedi

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, bazı AVM, sosyete pazarları ve büyük marketler tarafından müşteri çekmek için ücretsiz taşımacılık yapan servislerin, taksiciden dolmuşçuya, bakkaldan kasaba çok sayıda mahalle esnafının ekmeğiyle oynadığını savundu.

İlk etapta personel taşımak için başlatılan ancak ilerleyen dönemlerde müşterileri ücretsiz taşıyan servis araçlarının, şimdi de belirli alışveriş kotası koyarak müşteri çekmeye çalıştığını aktaran Palandöken, şöyle devam etti: “Vatandaşlarımız buralardan alışveriş yaptığında evine dönmek için belli meblağda fiş/fatura göstermek zorunda. Bu servisleri kullanmak için konulan alışveriş kotaları yüzünden vatandaşlarımız daha fazla alışveriş yapmaya yönlendirilirken ulaştırma sektöründeki esnafımıza ve mahalle esnafına haksız rekabet ortamı oluşturuyor. Zaten zincir marketlerin oluşturduğu haksız rekabet ortamından oldukça etkilenen mahalle esnafımız bir de bu ücretsiz servisler yüzünden müşteri kaybetmemeli. Amacı dışında kullanılarak ücretsiz taşımacılığı satış ve pazarlama politikası haline getiren bu uygulamalara son verilmeli.”