TESK Başkanı Palandöken, Karar zamanında alındı: Akaryakıtta eşel mobil enflasyonla mücadeleye destek olur

Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sisteminin yeniden devreye alınmasının piyasalar açısından olumlu bir adım olduğunu söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Orta Doğu'daki savaş nedeniyle olumsuzlukların yaşandığı, dolayısıyla bu Eşel Mobil Sistemi uygulamasının hemen hükümetten alması piyasayı rahatlatacak. Hem esnaf sanatkârın hem vatandaşımızın fiyatlardaki istikrarını bozacak unsurlar da ortadan kalkmış olacak. Böylelikle piyasalarda pompaya yansıyan fiyatların sübvanse edilmesi çok önemliydi. Karar da zamanında alındı” dedi.

“AKARYAKIT FİYATLARI ZİNCİRLEME ETKİ EDEN TEMEL MALİYET KALEMİ”

Brent petrol fiyatlarında yaşanabilecek yükselişlerin piyasaya etkisinin sınırlı kalacağını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Tahmin ediyorum ki yüksek enflasyonun ve bugünkü evrilme noktasındaki enflasyonun düşüşü önemli ölçekte gerçekleşiyordu. Fiyatlar yüksek. Onun için çok hissedilmiyordu. Ama biliyorsunuz en büyük girdi maliyetleri enerji. Petrol, bunlar tabii ki imalat sektörünü de aynı şekilde vatandaşın sosyal hayatında kullanmış olduğu işte hem ticari araçlar hem özel araçlar aynı şekilde nakliyeci esnafı bu konuda bu fiyatlardan yüksek fiyatlarla navlun almasının önüne geçilmiş olacak.

Netice itibariyle bu uygulanacak sistem dahilinde en azından enflasyondaki yükselme evrimi de durmuş olacak. Çünkü hep yapılan bahanede tabii bu gündeme geliyordu. Biliyorsunuz petroldeki zamlar doğalgazdaki zamlar aynı şekilde elektrik enerjisindeki zamlar en çok maliyetleri artıran konulardan biriydi. Şimdi bunu tabii esnaf ve sanatkar olarak da vatandaşın nihai tüketiciye ulaştırma noktasındaki emtiaların fiyatlarının yükselmesini kırmış olacak” diye konuştu.

“SIKINTILARIN ORTADAN KALDIRILMASI GEREKLİ”

Palandöken sözlerine şöyle devam etti: “İnşallah ki bir an evvel bu Orta Doğu'daki zalimlerin yapmış oldukları bu çocuklarımızı katledenler. Aynı şekilde uluslararası bu işe seyirci kalanlar da inşallah bir an evvel bu meselenin üzerine gidip bu ülkelerin sıkıntılarını Aziz Mübarek Ramazan ayında ortadan kaldırılmasının gerekliliğini artık insanlar hem idrak ediyor hem o açılan her televizyon kanalındaki bu görüntülerden insanların feryat edişleri duyabiliyor.”