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Kobi TESK Başkanı Palandöken: Çocuklarımızın tasarrufu eğlenceli bir şekilde öğrenmesi önemli
Kobi

TESK Başkanı Palandöken: Çocuklarımızın tasarrufu eğlenceli bir şekilde öğrenmesi önemli

Yeniakit Publisher
2024-06-19 14:14:00 -
TESK Başkanı Palandöken: Çocuklarımızın tasarrufu eğlenceli bir şekilde öğrenmesi önemli

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, enflasyonla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, çocukların tasarruf bilincine ilişkin açıklamalarda bulundu. Palandöken, enflasyonla mücadelede, çocukların birikime yönelmesi ve tasarrufu eğlenceli bir şekilde öğrenmesinin önemine vurgu yaptı.

“Enflasyonla mücadelede alınan tedbirlerin bir parçası çocukların tasarrufa yönlendirilmesidir”

Çocuklara erken yaşlarda tasarruf ve birikim bilincinin öğretilmesi için kumbara kullanımının teşvik edilmesi gerektiğine vurgu yapan Palandöken, “Enflasyonla mücadele günlerinde alınan tedbirlerin bir parçası da küçük yaşlarda çocukların tasarrufa yönlendirilmesidir. Çünkü yetişkinlik çağında bunun disipline edilmesi biraz daha zor. Bildiğiniz üzere, eskiden bankalar bu birikimleri cazip hale getirmek için belirli yaş grubuna kadar çeşitli oyuncaklı kumbara modelleri veriyordu. Bu kumbaralar çocukların dikkatini çekiyor ve çocuklar da oraya para biriktiriyordu. Anneleri, babaları ve dedeleri de bunu gördüklerinde onlara destek vererek katkıda bulunuyorlardı” ifadelerini kullandı.

“Enflasyonla mücadelede, çocuklarımızın tasarrufu eğlenceli bir şekilde öğrenmesi önemlidir”

Ailelerin çocuklarına para biriktirmeyi öğretirken onları sürecin bir parçası haline getirmelerinin önemine dikkati çeken Palandöken, “İnsanlar artık araba alacağım, ev alacağım, arsaya yatırım yapacağım diye hayal kuramıyor. Çünkü enflasyon gerçekten yüksek seyrediyor. Enflasyonla mücadelede, bilinçaltında çocuklarımızın birikime yönelmesi ve tasarrufu eğlenceli bir şekilde öğrenmesi önemlidir. Çocukların ortak paydalarda arkadaşlarıyla oyun oynarken bile benim kumbaramda şu kadar çıktı, senden ne çıktı gibi birbirleri ile şakalaşmaları, tasarruf bilincini artırabilir. Kumbara nedir diye geçmeyin. O birikimler bazen okul hayatınızda, bazen iş hayatınızda ve bazen de sizden sonraki nesle anlatacağınız güzel hikayeleriniz olur” açıklamasında bulundu.

“Çocuklara tasarruf alışkanlığı kazandırmak için BES modeli gibi bir model belirlenmeli”

Çocuklara tasarruf bilinci kazandırırken devletin de bankalar aracılığı ile bu sürece destek vermesi gerektiğini belirten Palandöken, “Günümüzde tasarruf yapmanın önemli olduğu bu dönemde devlet bankalar aracılığı ile kumbara birikimine katkıda bulunmalı. BES modeli gibi bir model belirlenmeli. Örneğin belirli bir miktarın üzerinde para biriktiren çocuklara küçük hediyeler verilmeli. Ya da sponsor firmalar bulunarak yüzde 2, yüzde 3 birikim katkısı bizden gibi kampanyalar düzenlenmeli. Çünkü bu sayede çocuklar birikimlerini artırıp hedeflerine ulaşmak için daha çok çaba gösterirler. Böylece enflasyonla mücadeleye küçük yaştan başlanmış olunur. Unutmayın çocuklar durduk yere birikim yapayım demez. Buna teşvik için devletin televizyon kanallarında bu uygulamaları sevdirecek reklamlar yapması, tüm bankaların çocuklara özel kumbara üretimini artırıp, hesap açan çocuklara kumbara hediye etmesi de önemli. Çünkü bu tarz uygulamalar çocukların ilgisini çeker ve daha fazla tasarruf etmeye imkan sağlar” şeklinde konuştu.

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