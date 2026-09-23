Tesisler, şampiyonlar, büyük hedefler Ümraniye Sporla büyüyor

Ümraniye’de spora verilen önemin önemli yansımalarından biri de Altın Kupa Gecesi oldu. Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü sporcularının yıl boyunca elde ettiği başarıları taçlandırmak amacıyla ilki geçtiğimiz yıl düzenlenen gecede, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım sporcular ve antrenörlerle bir araya geldi. Geçtiğimiz yıl başlayan Altın Kupa heyecanı, bu yıl ikinci kez spor dünyasını Ümraniye’de buluşturuyor.

TAM OLİMPİK VE ATLAMA KULELİ YÜZME HAVUZU YÜKSELİYOR

Çakmak Mahallesi’nde yapımı devam eden Tam Olimpik ve Atlama Kuleli Yüzme Havuzu, Ümraniye’nin spor altyapısına önemli katkı sağlayacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen projede; 2.800 seyirci kapasiteli tribün, 10 metre yüksekliğinde olimpik standartlarda atlama kulesi ve uluslararası organizasyonlara uygun teknik alanlar yer alıyor.

HEKİMBAŞI SPOR KÖYÜ’NDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ümraniye Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde, 520 bin metrekarelik alanda planlanan Hekimbaşı Spor Köyü Projesi’nin ilk etabı hızla ilerliyor. 113 bin metrekarelik ilk etapta futbol akademisi, altyapı tesisleri, idari birimler ve sosyal donatı alanlarının yanı sıra 5 profesyonel antrenman sahası, altyapı müsabaka sahası, padel kortları ve otopark bulunuyor. Projenin, genç sporcuların gelişimine önemli katkı sunması hedefleniyor.

AŞAĞI DUDULLU’YA YENİ SPOR TESİSİ

Aşağı Dudullu’da planlanan 4.820 metrekarelik yeni spor tesisinin yapımına başlandı. Bodrum, zemin ve çatı arası katlarından oluşacak tesiste iki spor sahası, soyunma odaları, teknik alanlar, toplantı odası ve kafe yer alacak.

660 BİN KİŞİ SPORLA BULUŞTU

Ümraniye Belediyesi, sporu tabana yayma hedefi doğrultusunda ilçedeki 23 spor merkezinde, 33 branşta ve çeşitli sportif etkinliklerimizde toplam 660 bin 165 kişiyi sporla buluşturdu. İlçedeki spor salonlarında; futboldan yüzmeye, atletizmden jimnastiğe, fitnessten geleneksel sporlara kadar geniş bir yelpazede faaliyetler yürütülüyor. Özel gereksinimli bireyler için özel spor programları düzenlenirken; yaz spor okulları, bisiklet turları ve mahalle turnuvalarıyla spor, Ümraniye’nin dört bir yanında hayat buluyor. Belediye sporcuları bugüne kadar 381 altın, 314 gümüş ve 386 bronz olmak üzere toplam 1.081 madalya kazanırken; başarıyı teşvik etmek amacıyla 170 sporcu, 41 antrenör ve spor kulüplerine toplam 3.013.779,33 TL ödül verildi.

ULUSLARARASI ARENADA ÜMRANİYE İMZASI

Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü sporcuları uluslararası organizasyonlarda da önemli dereceler elde etti. Atletizm sporcusu Hamza Yaşın, Romanya’da düzenlenen U20 Atletizm Balkan Şampiyonası 1400 metrede Balkan Şampiyonu olarak altın madalya kazandı. Millî judocu Semanur Yüksel, Üsküp’te düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası’nda Avrupa şampiyonu olurken, Bulgaristan’da düzenlenen Ümitler Judo Dünya Şampiyonası’nda ise ikinci oldu. Samet Çaputoğlu ise yüzme branşında kazandığı 40’tan fazla madalyayla örnek bir başarı hikâyesi ortaya koydu.

HER YAŞ İÇİN ERİŞİLEBİLİR SPOR

Sporun temel branşlarından biri olan yüzme alanında da Ümraniye Belediyesi güçlü bir hizmet ağı oluşturdu. İlçedeki 5 yüzme havuzunda bugüne kadar 200 bin kişiye yüzme eğitimi verildi. Ümraniye Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi başta olmak üzere Birol Hayal, Beytullah Eroğlu, Parseller ve Engelsiz Spor Merkezi yüzme havuzlarıyla yüzme, her yaş ve her kesim için erişilebilir hale getirildi.

SPORLA BÜYÜYEN BİR NESİL, GÜÇLÜ BİR ÜMRANİYE DEMEKTİR

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, spora ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “Biz sporu yalnızca başarı kazanmak için değil; sağlıklı, özgüvenli ve disiplinli bir nesil yetiştirmek için önemsiyoruz. Ümraniye’de her çocuğun, her gencin sporla tanışmasını, yeteneğini keşfetmesini ve hayallerinin peşinden gitmesini istiyoruz. Güçlü tesislerimiz, nitelikli antrenörlerimiz ve altyapı yatırımlarımızla sporu geleceğe taşıyor; Ümraniye’yi sporun merkezi haline getiriyoruz.”