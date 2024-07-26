Tesisatçı maaşı rekor seviyede!

İŞKUR aracılığıyla haziran ayında 62 bin 685’i (%57,5) erkek, 46 bin 324’ü (%42,5) kadın olmak üzere 109 bin kişi işe yerleştirildi. En fazla iş açığı imalat sanayinde 530 bin 202 kişiyle gerçekleşti. İşletmelere Tesis Yönetim Hizmeti veren Allservice’in Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Akyüz, “Maaşların düşüklüğü nedeniyle temizlik personeli bulmakta zorlanıyoruz, ancak tesisatçı ve elektrikçi gibi teknik personellerde maaşlar 65 bin TL’ye kadar çıkıyor” dedi.

Türkiye'de istihdam rekor seviyelere yükselmeye devam ediyor. İşsizlik rakamları düşüşe geçerken, üretim, ihracat, istihdam ve cari fazla hedefi olan ekonomide işçi arayan firmalar gün geçtikçe artıyor. Türkiye İş Kurumunun verilerine göre Haziran ayında İŞKUR aracılığıyla 62.685’i (%57,5) erkek, 46.324’ü (%42,5) kadın olmak üzere 109.009 işe yerleştirildi. En fazla iş açığı imalat sanayinde 530 bin 202 kişiyle gerçekleşti. En çok eleman aranan mesleklerin başında Turizm ve Otelcilik Elemanı, Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) yer aldı.

TEMİZLİK PERSONELİ BULMAK ZORLAŞTI

İşletmelere Tesis Yönetim Hizmetleri veren ve özellikle hastane, fabrika ve plazaların temizlik ve teknik hizmetlerini sağlayan Allservice’in Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Akyüz, teknik eleman maaşlarının memur maaşlarıyla yarıştığını söyledi. En büyük istihdam açığının temizlik personeli olduğuna dikkat çeken Ebru Akyüz, bunun sebeplerini ise şu şekilde açıklıyor; “Türkiye genelinde temizlik personeli pozisyonlarına olan ilgi azalırken, şirketler maaş politikalarını gözden geçiriyor. Son dönemde Türkiye'de temizlik personeli pozisyonlarına olan talebin azalması, sektördeki eleman açığını derinleştiriyor. Tesis yönetim hizmetleri şirketleri, asgari ücretin üzerinde maaş teklifleriyle dikkat çekse de, ekonomik koşullar ve alternatif iş olanakları, temizlik personeli bulma ve elde tutma konusunda zorluklar yaşanmasına neden oluyor. Şirketlerin çoğu, temizlik personeli için net 22 bin TL ile 27 bin TL arasında değişen maaşlar öneriyor. Ancak, bu maaşlar, ülke genelindeki asgari ücretin biraz üzerinde olduğu için, işe olan ilgiyi artırmakta yeterli olmuyor. Ekonomik belirsizlikler ve yüksek enflasyon da çalışanların maaş beklentilerini etkileyerek, temizlik personeli açığının artmasına katkı sağlıyor.”

TEKNİK PERSONEL MAAŞLARI 65 BİN TL’YE ÇIKTI

Teknik personellerde ise durum farklı, tesisatçı, elektrik teknisyeni, mekanikçi gibi alanlarda teknik personellerin maaşları memur maaşlarını geçmiş durumda. Sektörde teknik personel maaşlarının 55 bin liradan başladığını söyleyen Allservice Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Akyüz, “Teknik personel için önerilen maaşlar net 55 bin TL ile 65 bin TL arasında değişirken, bu rakamlar kamu sektöründe çalışan birçok memurun maaşlarını geçmiş durumda. Burada maaşların yüksekliği bu pozisyonlara olan ilgiyi artırıyor. Ancak yine de sektörün bu alanda eleman bulmakta zorlandığını söylemek yanlış olmaz” dedi.

MAAŞ POLİTİKALARI GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

Tesis yönetim hizmetleri şirketleri, eleman açığını azaltmak için çeşitli çözüm önerileri üzerinde çalıştığını söyleyen Ebru Akyüz, “Bunlar arasında maaş politikalarının gözden geçirilmesi, ekonomik desteklerin sağlanması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi yer alıyor. Özellikle maaşların asgari ücretin üzerine çıkarılması, şirketlerin bu pozisyonları daha cazip hale getirmesine yardımcı olabilir. Günlük yevmiye işlerinin, temizlik personeli pozisyonlarına göre daha yüksek gelir sağladığı belirtiliyor. Bu durum, temizlik personeli için rekabetçi maaş tekliflerinin önemini vurguluyor. Şirketler, alternatif iş olanaklarını değerlendirerek maaş ve yan haklar konusunda yenilikçi yaklaşımlar geliştirmeye çalışıyor.

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