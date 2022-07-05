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Medya Teşhircilik saadet getirmedi! Paraya para demeyen mankenin ibretlik hikayesi
Medya

Teşhircilik saadet getirmedi! Paraya para demeyen mankenin ibretlik hikayesi

Eski manken Marie Helvin, teşhirciliğin saadet getirmediğini "Bütün birikimimi tükettim. Ne yapacağımı bilmiyorum... Bir markette kasiyer olarak çalışmak için başvuruda bulunmayı bile düşünüyorum." sözleriyle gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-05 17:42:00 -
Teşhircilik saadet getirmedi! Paraya para demeyen mankenin ibretlik hikayesi

Eski manken Marie Helvin, yaptığı açıklamayla teşhirciliğin saadet getirmediğini adeta gözler önüne serdi.

Helvin, Covid-19 pandemisi sebebiyle ekonomik zarara uğradığını açıkladı. Helvin, "Bütün birikimimi tükettim. Ne yapacağımı bilmiyorum... Bir markette kasiyer olarak çalışmak için başvuruda bulunmayı bile düşünüyorum." dedi.

Helvin, "Yaşlandıkça biraz maddi yardım almak güzel olurdu." ifadelerini kullandı.

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