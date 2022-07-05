Teşhircilik saadet getirmedi! Paraya para demeyen mankenin ibretlik hikayesi
Eski manken Marie Helvin, teşhirciliğin saadet getirmediğini "Bütün birikimimi tükettim. Ne yapacağımı bilmiyorum... Bir markette kasiyer olarak çalışmak için başvuruda bulunmayı bile düşünüyorum." sözleriyle gözler önüne serdi.
Eski manken Marie Helvin, yaptığı açıklamayla teşhirciliğin saadet getirmediğini adeta gözler önüne serdi.
Helvin, Covid-19 pandemisi sebebiyle ekonomik zarara uğradığını açıkladı. Helvin, "Bütün birikimimi tükettim. Ne yapacağımı bilmiyorum... Bir markette kasiyer olarak çalışmak için başvuruda bulunmayı bile düşünüyorum." dedi.
Helvin, "Yaşlandıkça biraz maddi yardım almak güzel olurdu." ifadelerini kullandı.