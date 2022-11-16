Teşhirci Simge Ünal'dan 'taciz' itirafı! Kim bu sapık ünlü iş adamları?

yeniakit.com.tr

Batı’nın ahlaksızlığını millete empoze etmeye çalışan laikçi seküler kesimin hayatlarında rezillikler bitmiyor.

Özge Ulusoy’un ‘Mankenler gidip fakirlerle mi çıksınlar?’ şeklindeki aşağılık sözlerini, ‘Fakir biriyle sevgili olmam’ ifadeleriyle destekleyerek maddi olarak kendilerinden daha alt tabakadaki kişileri hor gören Simge Ünal, çamura bulanmış hayatıyla ilgili itirafta bulundu.

Ünlü iş adamlarından taciz mesajı

Podyumlarda vücudunu teşhir ederek para kazanan ve gayrimeşru ilişkilerini uluorta adeta milletin gözüne sokarcasına yaşayanlardan Ünal, ünlü iş adamlarının kendisine taciz mesajları attığını söyledi

Ünal açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

O haberlerden sonra ünlü iş adamları çok yazdı ve hepsi de evli. Anlam veremiyorum ama bana hiç hitap etmiyor. Cevap vermeyince de hemen farklı bir yüze bürünüyorlar.