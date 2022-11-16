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Medya Teşhirci Simge Ünal'dan 'taciz' itirafı! Kim bu sapık ünlü iş adamları?
Medya

Teşhirci Simge Ünal'dan 'taciz' itirafı! Kim bu sapık ünlü iş adamları?

Batılı yaşam tarzının ağına takılan paralı sosyetik tiplerden Simge Ünal, ‘Fakir biriyle sevgili olmam’ şeklindeki aşağılık sözlerinin ardından evli ünlü iş adamlarından taciz mesajları aldığını itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2022-11-16 01:00:00 -
Teşhirci Simge Ünal'dan 'taciz' itirafı! Kim bu sapık ünlü iş adamları?

 yeniakit.com.tr 

Batı’nın ahlaksızlığını millete empoze etmeye çalışan laikçi seküler kesimin hayatlarında rezillikler bitmiyor. 

Özge Ulusoy’un ‘Mankenler gidip fakirlerle mi çıksınlar?’ şeklindeki aşağılık sözlerini, ‘Fakir biriyle sevgili olmam’ ifadeleriyle destekleyerek maddi olarak kendilerinden daha alt tabakadaki kişileri hor gören Simge Ünal, çamura bulanmış hayatıyla ilgili itirafta bulundu.

Ünlü iş adamlarından taciz mesajı

Podyumlarda vücudunu teşhir ederek para kazanan ve gayrimeşru ilişkilerini uluorta adeta milletin gözüne sokarcasına yaşayanlardan Ünal, ünlü iş adamlarının kendisine taciz mesajları attığını söyledi

Ünal açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

O haberlerden sonra ünlü iş adamları çok yazdı ve hepsi de evli. Anlam veremiyorum ama bana hiç hitap etmiyor. Cevap vermeyince de hemen farklı bir yüze bürünüyorlar.

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Yorumlar

Isa

Manken ve çok Artistler o basamakları nasıl cıkıyor o yukarı cıkış otel odalından cıkar. Bunu hepsi yalanlar bj bir gercektir

SUZAN

IYI DE NIYE NIYE YAKINIYORDUN.SEN FAKIR BITIYLE BERABER OLMAM DEMISSIN.EVLI ,BEKAR AYIRIMI YAPMAMISSIN,PARALILAR DUSMUS PESINE,DAHA NE ISTIYON:)))
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