Tesettür Modasının Yeni Parlayan Yıldızı Nevmira Gebze'de Açıldı!

Gülmedine, yıllardır sunduğu kaliteli ve şık ürünleri ile tanınırken, Nevmira markasıyla tesettür modasına modern ve sofistike bir dokunuş getiriyor.

Nevmira ile Modern ve Yenilikçi Bir Vizyon

Nevmira, "yeni ve yıldız" veya "genç ve parlayan yıldız" anlamına gelen ismiyle, tazeliği ve modernliği temsil ediyor. Marka, hem tesettürlü kadınlara hem de mütevazı ve şık giyinmek isteyenlere hitap eden geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. İslamiyet'e uygun moda anlayışını benim serken,modern tasarımlar ve yüksek kalite standartları ile dikkat çekiyor.

Kalite ve Uygun Fiyatın Buluşma Noktası

Nevmira, yüksek pamuk oranlı ve kaliteli ürünleri ulaşılabilir fiyatlarla sunarak her bütçeye hitap ediyor. Müşteri memnuniyetini ön planda tutan marka, güler yüzlü ve uzman kadrosu ile müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı amaçlıyor. Dini hassasiyetleri merkeze alarak faaliyet gösteren Nevmira, "iki günü eşit olan zarardadır" ilkesiyle sürekli kendini geliştirme hedefinde.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dürüst ve Güvenilir Ticaret Anlayışı

Nevmira, ticaretini dinimizin öğrettiği ilkeler ışığında gerçekleştiriyor. Dürüstlük bu ilkelerin başında gelirken, ürünle ilgili müşterilere doğru bilgi vermeye ve hiçbir koşulda yanıltıcı bilgiler sunmamaya özen gösteriyor. Ayrıca, ticareti bir tebliğ fırsatı olarak görüyor, tüm muhataplarıyla "Helal Ticaret" ilkelerini paylaşarak bu vizyonu yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

Tesettür Modasında Yeni Bir Dönem

Nevmira'nın açılışı, tesettür modasına taze bir soluk getirme ve sektördeki pazar payını büyütme amacını taşıyor. Marka, yeniliği, tazeliği ve yıldız parlaklığını simgeleyen vizyonu ile modest giyim modasında bir yıldız olarak parlamayı hedefliyor. Nevmira, hem fiziksel mağazalarında hem de çok yakında e-ticaret platformunda müşterilerine hizmet vermeye devam edecek.

Tesettür Modasında Yeni Bir Dönem ve Ağustos Ayı Kampanyası

Nevmira'nın açılışı,tesettür modasına taze bir soluk getirme ve bu alanda modern bir anlayış sunma amacını taşıyor. Ayrıca, Ağustos ayı boyunca geçerli olacak özel bir kampanya ile Nevmira, sezon sonu firsat indirimleri kapsamında %50'ye varan indirimler sunuyor. 2000 TL ve üzeri alışverişlerde ek olarak 300 TL indirim firsatıda müşterilere sunuluyor.