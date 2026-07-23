Tesettür istismarcısına tutuklama talebi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sosyal medya platformlarında dini değerlere yönelik paylaşımları nedeniyle hakkında "dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatılan sözde fenomen Fatma Soydaş gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında SEGBİS aracılığıyla ifadesi alınan Soydaş, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Öte yandan ifadesi alınan Fatma Soydaş, kendisine ait olduğu öne sürülen paylaşımların yapay zekâ ile oluşturulduğunu savundu.

Sosyal medyadaki provokatif içeriklere karşı yargı bir kez daha harekete geçti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, içeriklerinde İslam'ın kutsal değerlerini hedef aldığı belirtilen Fatma Soydaş hakkında, "Dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını ve gözaltı talimatı verildiğini duyurmuştu.

ERİŞİM ENGELİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı doğrultusunda Fatma Soydaş'ın sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildiğini de bildirmişti.

Hakkında "Dini değerleri alenen aşağılama" suçundan işlem başlatılan sözde fenomen Fatma Soydaş, yakalanarak gözaltına alınmıştı.

TUTUKLAMA TALEBİ

SEGBİS üzerinden ifadesi alınan Fatma Soydaş tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

"4 PARMAKLI AYAK RESMİ YAPAY ZEKA" SAVUNMASI

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Fatma Soydaş, kendisine ait olduğu öne sürülen paylaşımların yapay zekâ ile oluşturulduğunu savundu. Soydaş, "Benim abonelik içeriklerimde de herhangi bir müstehcen içerikli paylaşım yapmadım. O paylaşımları herkes benim yaptığımı sanıyor. Benim üzerimden yapılan yapay zekâ fotoğraflarından dolayı herkes böyle sanıyor. Hatta benim yapay zekâ ile yapılmış bir fotoğrafta dört parmaklı ayak resmi paylaşılmıştır. Orada görülen elbise bile benim elbisem değildir. Bu benim üzerime yapılan bir karalama ve insanları yanıltmaya yönelik paylaşımlardır." ifadelerini kullandı.