  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Seküler-muhalif kitle gerçekten de şizofren olabilir mi? Uyuşturucu tarlası kuran Ezel Akay'ı da savundular! Ali Rıza Demircan Hoca kaleme aldı… ‘Kadın sünneti tıbbidir ve cinselliğe saygıdır’ Katliam yanlısı azılı Siyonist belasını arıyor! Mescid-i Aksa’ya sabah baskını Almanya Türkiye vatandaşı Uygur Türkü'nü Çin'e iade etti! Belediyelerde yaptıkları soygun yetmedi! Oda TV’den özgür için fon turu Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Zam farklarının yatacağı tarih belli oldu Hürmüz'de tansiyon zirvede: Bir tanker patladı, iki gemi geri döndü ‘Büyük soru işaretlerinden biri’ diyerek açıkladı! Muhsin başkan davasında şok eden iddia Bütün dünya bu defa Trump’ı değil, arkasındaki adamı konuşuyor! Çok ama çok fena trolledi Cesaret ve destek: Bakan Tekin'in savunduğu model Meclis'te!
Gündem Tesettür istismarcısına tutuklama talebi
Gündem

Tesettür istismarcısına tutuklama talebi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Tesettür istismarcısına tutuklama talebi

Sosyal medya platformlarında dini değerlere yönelik paylaşımları nedeniyle hakkında "dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatılan ve sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilen sözde fenomen Fatma Soydaş tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sosyal medya platformlarında dini değerlere yönelik paylaşımları nedeniyle hakkında "dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatılan sözde fenomen Fatma Soydaş gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında SEGBİS aracılığıyla ifadesi alınan Soydaş, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Öte yandan ifadesi alınan Fatma Soydaş, kendisine ait olduğu öne sürülen paylaşımların yapay zekâ ile oluşturulduğunu savundu.

Sosyal medyadaki provokatif içeriklere karşı yargı bir kez daha harekete geçti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, içeriklerinde İslam'ın kutsal değerlerini hedef aldığı belirtilen Fatma Soydaş hakkında, "Dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını ve gözaltı talimatı verildiğini duyurmuştu.

ERİŞİM ENGELİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı doğrultusunda Fatma Soydaş'ın sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildiğini de bildirmişti.

Hakkında "Dini değerleri alenen aşağılama" suçundan işlem başlatılan sözde fenomen Fatma Soydaş, yakalanarak gözaltına alınmıştı.

TUTUKLAMA TALEBİ

SEGBİS üzerinden ifadesi alınan Fatma Soydaş tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

"4 PARMAKLI AYAK RESMİ YAPAY ZEKA" SAVUNMASI

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Fatma Soydaş, kendisine ait olduğu öne sürülen paylaşımların yapay zekâ ile oluşturulduğunu savundu. Soydaş, "Benim abonelik içeriklerimde de herhangi bir müstehcen içerikli paylaşım yapmadım. O paylaşımları herkes benim yaptığımı sanıyor. Benim üzerimden yapılan yapay zekâ fotoğraflarından dolayı herkes böyle sanıyor. Hatta benim yapay zekâ ile yapılmış bir fotoğrafta dört parmaklı ayak resmi paylaşılmıştır. Orada görülen elbise bile benim elbisem değildir. Bu benim üzerime yapılan bir karalama ve insanları yanıltmaya yönelik paylaşımlardır." ifadelerini kullandı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Davetçi

Veremezler... En kötüsü 15 ay ve hükmün açıklanmasını geriye bırakma ve Denetimli serbestlik puhaha millet te benim gibi ezberledi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23