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Gündem 'Teşekkürler Erdoğan' etiketi konuşuluyor
Gündem

'Teşekkürler Erdoğan' etiketi konuşuluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası verdiği KYK borçlarının yalnızca anapara olarak ödeneceği müjdesi büyük ses getirdi. Erdoğan'ın açıklamasından sonra #TeşekkürlerErdoğan etiketi Twitter’da Trend Topic (TT) oldu.

Yeniakit Publisher
2022-07-18 22:35:00 -
'Teşekkürler Erdoğan' etiketi konuşuluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaklaşık 5 milyon öğrenciyi yakından ilgilendiren KYK kredi ödemeleri ile ilgili müjdeyi Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamayla verdi. Erdoğan kabine toplantısı sonrasında yaptığı konuşmasında "Son dönemde enflasyonun arzu edilmeyen rakamlara yükselmesi istenmeyen rakamların ortaya çıkmasına neden oldu. Gençlerimizi bu yükün altında bırakamazdık. Kredi geri ödemelerinin alınan rakamı üzerinden ödenmesine karar verdik. Anapara geri alınacak" dedi.

#TeşekkürlerErdoğan etiketi gündem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası verdiği müjdeden sonra #TeşekkürlerErdoğan etiketi Twitter'da gündem oldu. Etikete kısa sürede on binlerce tweet düştü.

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