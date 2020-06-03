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Aktüel

Tescilli güzellik, doğa severleri ağırlayacak

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde 2011 yılında tescil edilen Zinav Gölü Tabiat Parkı, doğa severleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 15:18:42 -
Tescilli güzellik, doğa severleri ağırlayacak

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde 2011 yılında tescil edilen Zinav Gölü Tabiat Parkı, doğa severleri ağırlamaya hazırlanıyor.


Tokat’ta yılın dört mevsimi farklı bir güzelliğe bürünen Zinav gölünde tabiat parkı projesi ihale edilerek çalışmalar başlatıldı. Reşadiye Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından hazırlanan Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) destekli Zınav Gölü Tabiat Parkı Projesi ile; Kır Lokantası, Kır Lokantasına Entegre Mutfak, Mescit-Tuvalet ve Bebek-Bakım Odası, Elektrik İletim Hattı, Yapısal Peyzaj ve Giriş Kontrol Noktası gibi çeşitli çalışmaların startı verildi. Yaklaşık olarak 3 milyon TL ödenekle yapılacak olan tesis çalışmalarını Reşadiye Kaymakamı Hülya Yavuz beraberinde Orman ve Su İşleri Bölge Müdürü Hasan Terzioğlu, Tokat Milli Parklar Şube Müdürü İhsan İkinci ile birlikte yerinde inceledi. Kaymakam Yavuz, yüklenici firma sahibinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaymakam Yavuz, Zinav Gölü sosyal donatı alanlarında yer alacak olan çalışmaların kısa sürede tamamlanarak bölge insanına hizmetine sunmayı amaçladıklarını kaydetti.


Tokat’a 100 kilometre Reşadiye ilçesinde 16 kilometre uzaklıkta bulunan Zinav Gölü birçok balık çeşidine ev sahipliği yapıyor. Çevresindeki ormanlık alanda yaban hayvanlarını görmenin mümkün olduğu göl yaz-kış farklı bir güzelliğe bürünüyor.

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