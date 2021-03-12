"Tescilli cahil" kendini yalanladı! Ali Erbaş'a saldırırken rezil oldu
Kamuoyunda "tescilli laikçi cahil" olarak bilinen Ayşenur Arslan, koronavirüs tedavisi gören Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Amerikan hastanesinde yattığı yalanını gündeme getirdi. Arslan, 1 dakika sonra kendisini yalanlayarak, "Ankara'da böyle bir hastane yokmuş" dedi.
Halk TV'de Ayşenur Arslan ve Emin Çapa, koronavirüs tedavisi gören Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş hakkında ortaya atılan 'Amerikan Hastanesi'nde tedavi görüyor' yalanını gündeme getirdi.
Erbaş'ın şehir hastanesi yerine lüks ve özel hastaneyi tercih ettiğini iddia eden Arslan, birkaç dakika sonra "Evet şimdi uyardılar. Amerikan Hastanesi'nde değilmiş, Ankara'da öyle bir hastane yokmuş." diyerek kendini yalanladı.