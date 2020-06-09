Tescilli ağacın cevizi dalında satılıyor

KIRŞEHİR (AA) - ALİ GÜNEŞ - Kırşehir’in ceviziyle ünlü Kaman ilçesinde, yaklaşık 400 yaşında olan tescilli anıt ağacın cevizi dalında satılıyor.

Kaman'da düzenlenen ceviz festivallerinde temsili hasadın yapıldığı ağaç, 1992'den bu yana, Kültür ve Turizm Bakanlığınca taşınmaz kültür varlıkları kapsamında alınan kararla koruma altında bulunuyor.

Ağacın sahibi Ali Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin ceviziyle ünlü olduğunu belirtti.

Ağacın da ülke çapında şöhreti bulunduğunu ifade eden Şahin, önceki yıllarda ağacın cevizlerini 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, eski başbakanlardan Tansu Çiller ve Mesut Yılmaz gibi birçok tanınmış ismin tattığını dile getirdi.

Anıt ağacın 1600’lü yıllarda tohumdan yetiştiğini ve yaklaşık 400 yaşında olduğunu söyleyen Şahin, "Ağaçla ilgili bilimsel çalışmalar Kaman Ceviz Festivali'nin başladığı yıllarda yapıldı ve İstanbul’dan ekipler gelip ağacın yaşını belirledi. Ağacın en önemli özelliği bu yaşına rağmen her yıl ürün vermesidir. Ağaç kendini hastalıklara karşı koruyor. İlkbahar ve sonbahardaki don olaylarından etkilenmiyor." dedi.

Ağaçtaki cevizin şimdiden alıcı bulduğunu anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Ağaç ünlü olduğu için mahsulü daha olmadan ağaçta satılıyor. Geçtiğimiz yıl 780 kilo ürün vermişti. Bu yıl rekoltenin yüksek olmasından dolayı bu miktarın 900 kilo kadar olacağını düşünüyorum. Şu anda 500 kilo kadar ceviz için sipariş aldık. Kalan için de tüccarlar kapora bırakıyor."