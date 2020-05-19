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Tesbih namazı nasıl kılınır?

Tesbih namazı nasıl kılınır? Tesbih namazı, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in, ömrümüzde bir kez de olsa kılmamız gerektiğini belirttiği bir namazdır. Müslüman alemi için önemli olan Kadir Gecesi'nde kılınacak olan tesbih namazının kılınışını sizler için derledik. Tesbih namazı nasıl kılınır? Tesbih namazı fazileti nedir? Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tesbih namazı için ne demiştir ve nasıl önermiştir? Tesbih namazı kaç rekattır? Tesbih namazının detayları ve kılınışı...

Yeniakit Publisher
2020-05-19 13:53:00 -
Tesbih namazı nasıl kılınır?

Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas’a, “Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar.” diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 14; Tirmizî, Salât, 238).

Tesbih namazı nasıl kılınır?

“Allah rızası için tesbih namazı kılmaya” diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke’den sonra 15 kere “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denilir. Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. Diğer rekatlar içinde aynısı uygulanır ve 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olunup, selam verilir.

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