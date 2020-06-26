Tesadüfen 'gassal' olan Mehmet Yalçın'ın hikayesi! 'Kendi evladımı yıkadım'

Taha Emre ÖZDEMİR / yeniakit.com.tr

Gençlik yıllarında gassal (ölü yıkayıcı) olacağının aklından hiç geçmediğini belirten Mehmet Yalçın ile mesleğine dair zorlukları ve yaşadıklarını konuştuk.

- Kendinizi tanıtır mısınız?

"Ben Mehmet Yalçın. 1964 doğumluyum. Ankara Bala'lıyım. 56 yaşındayım. 23 yıldır gassallık yapıyorum."

- Gassallık mesleğini neden tercih ettiniz?

"Gassallık tercihimdeki sebep tamamen tesadüf oldu. Ben normalde belediyeye itfaiyeci olarak girmek istiyordum ama kısmet böyle oldu. Tabi o zamandan bu tarafa da severek yapıyorum."

- Mesleğinizi öğrenmek için bir eğitim aldınız mı?

"Yanında işe başladığımız büyüklerimiz sağolsunlar çok yardımcı oldu. İşimizi iyi öğrettiler. 3-4 ay kadar cenazeler yıkanırken sadece büyüklerimizi izledik."

- İlk yıkadığınız cenazeyi hatırlıyor musunuz?

"Dediğim gibi mesleğime izleyerek ve verilen ufak işlerle başladığımı için zamanla öğrendikten sonra bir baktım cenaze yıkamaya başlamışım ama ilk olarak yıkadığım cenazeyi hatırlayamıyorum."

- 26 yıllık Gassallık geçmişinizde unutamadığınız bir an var mı?

"Yıllar önce yılbaşından bir gün bir erkek cenazesi gelmişti. Çok iyi hatırlıyorum. Çünkü cenaze çok kötüydü. Hiç aklımdan çıkmıyor. Kafasını kesmişlerdi. Kafası kayıptı. Sadece bedeni gelmişti. O gün bugündür hiç aklımdan çıkartamadım. Paramparça cenazeler yıkadık. Onları hep unuttum ama bahsettiğim cenazeyi unutamıyorum.

Beni ilk gördüğüm başı olmayan cenazeden sonra da etkileyenler olmuştu ama ilki kadar değildi. Mesela bir gün otobanda vatandaşa araba çarpmış. Bedeni parçalanmıştı. Torbayla getirdiler. Bedenini biz birleştirdik. Parçalanmış yerleri 3-5 iple bağlayarak bütünleştirdik. Dağda taşta ölenler de oluyor. Çok geç bulunmuş ve sadece iskelet olarak gelenler var."

- Cenazeler sizi korkutuyor mu?

"Tam aksine çok rahatım. İnancın olduktan korkacak bir şey yok. Ayrıca yıkadığımız cenaze bize ne yapabilir ki? Yani ona soğuk su döksen 'dökme' demez. Sıcak su döksen 'dökme' demez. Onun nesinden korkacaksın?"

- Çevrenizdeki insanlar gassal olmanıza nasıl yaklaşıyor?

"Yakın çevrem değil ama ilk tanıştığım insanlar garip karşılıyor. Öcü görmüş gibi davranıyorlar. Bu tabii ki benimle değil onlarla alakalı bir durum."

- Cenaze sahipleri ile sorun yaşıyor musunuz?

"Maalesef bazı sorunlar yaşıyoruz. Mesela biz yıkarken adamın ayağı elimizden kayıyor sert bir şekilde yere düşüyor. Yakını bize tepki gösteriyor ama onlar acılı olduğu için normal görüyoruz.

Bazıları geliyor ve babasını bile tanımıyor. O travmayla 'Bu benim babam değil' diyor. İnsanlar ölünce ister istemez şekli şemali değişebiliyor. Bazen kalp krizi geçirenler mosmor oluyor. Kanser olanlar sapsarı oluyor. Mesela adamın babası sarışın bir adamdır, öyle biliyor. Kalp krizi geçirmiştir, mosmor oluyor. Adam 'Bu benim babam değil' diyor."

- Hiç kendi yakınlarınızın cenazesini yıkadınız mı?

"Kendi yakınım olarak çocuğumu yıkadım. Çok zor oldu. Mesela yıllardır her türlü cenazeyi yıkadım ama insanın kendi kanından olduğu zaman çok zor."

- Şu anda çocuğunuz var mı?

"Bir evladım daha var."

- Peki o da gassal olmak isterse izin verir misiniz?

"Bu mesleği yapmasını isterdim. En azından dışarıdaki pisliklerden arınırdı. Yani kötü alışkanlıkları olmazdı. Şu işi yapan adamın Allah'tan korkması lazım.

- Gassallığın manevi duygularınıza bir katkısı var mı?

"Dinime daha çok bağlandım. Yani sürekli ölü görmekten, birgün ben de böyle olacağımdan daha düzgün yaşamayı tercih ettim. Çok değişik değişik cenazeler gördüm. Tabi onların amellerini biz bilemeyiz ama ben daha düzgün yaşamayı tercih ettim."

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