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Aktüel

Tes-İş Genel Başkanı Ersin Akma'dan 1 Mayıs mesajı:

"1 Mayıs kutlamalarını Konfederasyonumuz Türk-İş'in belirlediği şekilde gerçekleştireceğiz" - "Türkiye'nin alınan tedbirler sayesinde kısa sürede normalleşme sürecine gireceğine, meydanları doldurduğumuz ve özlemini duyduğumuz güneşli günlere yeniden döneceğimize inanıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-04-30 12:34:53 -
Tes-İş Genel Başkanı Ersin Akma'dan 1 Mayıs mesajı:

ANKARA (AA) - Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (Tes-İş) Genel Başkanı Ersin Akma, 1 Mayıs kutlamalarını Türk-İş'in belirlediği şekilde gerçekleştireceklerini bildirdi.

Akma, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

1 Mayıs'ın, "emekçilerin tüm dünyada tek yürek olup meydanları doldurdukları, kazanılmış haklarına sahip çıktıkları, talep ve isteklerini haykırdıkları bayram günü" olduğunu belirten Akma, bu yıl Kovid-19 salgınına ve sokağa çıkma yasaklarına rağmen işçi hareketinin dünyanın her yerinde sembolik etkinlikler ve açıklamalarla 1 Mayıs'ı kutlayacağını ve taleplerini ileteceğini aktardı.

Toplu pazarlık ve sosyal diyalog mekanizması düzgün bir şekilde işlediği, sendikalaşmanın önünde hiçbir engel kalmadığı takdirde, Türkiye'nin çalışma hayatına dair çözemeyeceği hiçbir problem olmayacağını ifade eden Akma, taleplerini şöyle sıraladı:

"İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanmasını, İSG kurullarının tam olarak çalıştırılmasını, işçinin kendisi ile ilgili kararlarda söz sahibi olmasını istiyoruz. Herkese sosyal güvenlik ve insan onuruna yakışır bir ücret istiyoruz. 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kadroya geçen işçiler toplu sözleşme haklarından tam olarak faydalanabilmelidir. İşsizlik ve kayıt dışı ile mücadele mevcut koşullarda artarak devam etmelidir. Tam zamanlı çalışma bir haktır. Salgın, esnek çalışmayı yaygınlaştırmak için bir bahaneye dönüşmemelidir. Vergide adalet ve eşitlik sağlanmalıdır. Kazanılmış kıdem tazminatı hakkımız korunmalıdır."

Akma, 1 Mayıs kutlamalarını Türk-İş'in belirlediği şekilde gerçekleştireceklerini vurgulayarak, "Türkiye'nin alınan tedbirler sayesinde kısa sürede normalleşme sürecine gireceğine, meydanları doldurduğumuz ve özlemini duyduğumuz güneşli günlere yeniden döneceğimize inanıyoruz. Evlerinde ve zorunlu olarak çalıştıkları iş yerlerinde olan üyelerimizi ve dünya işçilerini saygıyla selamlıyor, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

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