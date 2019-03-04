Terzi’nin eşini kovdu işinden oldu

Muhammet Kutlu Ankara

Kahraman Astsubay Ömer Halisdemir tarafından vurularak öldürülen darbeci General Semih Terzi’nin eşi, kendisine ait malları kaçırmak isterken noter kâtibi tarafından tanınınca işlemi yapamamıştı. Kâtip Kerem Sağlıklı, tartışma sırasında “Hepiniz göreceksiniz, hepiniz bizden özür dileyeceksiniz” diye bağıran Nazire Terzi’yi bıçakla korkutarak noterden kovalamıştı. İşte o noter kâtibi, önce noterdeki işinden kovuldu. Ardından kâbus dolu 2 buçuk yıl başladı. Çok sayıda işe giren Kerem Sağlıklı, gizli bir elin müdahalesiyle her girdiği işten kısa sürede ya atıldı, ya da istifa etmek zorunda bırakıldı.

Akit’e, “O mallarda Şehit Ömer Halisdemir ve 250 şehidin kanı vardı, kaçırmasına izin veremezdim. Bugün olsa yine aynı şeyi yaparım” diyen Kerem Sağlıklı, sanayideki bir hurdacıda girdiği son işten de atıldıktan sonra taksilerde yedek şoförlük yaparak evine ekmek götürmeye çalışıyor.

Noterdeki işinden kovulduktan dört-beş ay kadar sonra bir kamu kurumunda işe alındığını anlatan Kerem Sağlıklı, “Ancak orada müthiş bir baskıya maruz kaldım. Sürekli aşağılayıcı bakışlar ve laflar ile baş etmekte zorlandım. 11 ay sonra da kendi isteğim ile istifa etmek zorunda kaldım” dedi.

“Gizli bir el işlerimi sürekli bozuyor”

Son dönemde sürekli iş aradığını, milletvekilleri, sanayideki iş yerleri, noterler dahil ulaşabildiği her yere baş vurduğunu aktaran talihsiz noter katibi, “Çok sayıda milletvekiline giderek iş konusunda destek olmalarını istedim. Önce çok olumlu yaklaştılar, ancak sonra ilgilenmediler. Bir keresinde bir milletvekilimiz arayarak evimize ziyarete gelmek ve bazı imkânlar konusunda destek vermek istediğini bildirdi. Ancak ertesi gün aynı milletvekili makamına beklediğini söyledi. Gittim, sadece çaya davet ettiğini belirtince çayımı içip ayrıldım. Birçok yerden iş konusunda yardımcı olmak istediler fakat olmadı. Gizli bir el işlerimi sürekli bozuyor sanki” şeklinde konuştu.