Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Galatasaray'a meydan okudu! Daha iyi durumdayız mesajı...

-Geçtiğimiz sezon, “Kocaeli’nde Galatasaray’ı yeneceğiz” demiştim, yendik. Rams Park’ta da puan ya da puanlar alacağız, demiştim; aldık. Şimdi de şunu söylüyorum: Biz psikolojik olarak Galatasaray’dan daha iyi konumdayız. Galatasaray, Sporting deplasmanından mağlubiyetle döndü. Taraftar ve yönetim baskısı olacaktır, bunu biliyoruz. Mücadeleye 1-0 önde başlayacağız. Biz yönetim, futbolcu ve taraftar olarak çok motiveyiz. Maçın nerede olduğunun hiçbir önemi yok. Galatasaray’dan puan ya da puanlar alacağımıza eminiz.