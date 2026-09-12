Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Galatasaray'a meydan okudu! Daha iyi durumdayız mesajı...
Kocaelispor Başkanı Recep Durul, yarın akşam oynayacakları Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kocaelispor Başkanı Recep Durul, yarın akşam oynayacakları Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor yarın akşam Galatasaray ile oynayacak. Dev mücadele öncesi Kocaelispor başkanı Recep Durul dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Başkan psikolojik olarak Galatasaray'dan daha iyi konumda olduklarını belirtti.
Recep Durul'un açıklamaları şöyle: -Biz psikolojik olarak Galatasaray’dan daha iyi konumdayız. Galatasaray’dan puan ya da puanlar alacağımıza eminiz.
-Galatasaray yönetimi beni protokole davet etti. Bu yaklaşımları için çok teşekkür ederim çok mutlu oldum. Protokol tribününde Galatasaraylı yöneticilerle birlikte maçı takip edeceğiz. -Galatasaray yönetimiyle aramızda bir şey yok. Geçmişte bazı yanlış anlaşılmalar oldu, Kocaelispor olarak hiçbir kulübe karşı kötü düşüncemiz yok. Hak edenin kazanacağı maç olsun. Galatasaraylı yöneticilerle birlikte maçı takip edeceğiz.
-Geçtiğimiz sezon, “Kocaeli’nde Galatasaray’ı yeneceğiz” demiştim, yendik. Rams Park’ta da puan ya da puanlar alacağız, demiştim; aldık. Şimdi de şunu söylüyorum: Biz psikolojik olarak Galatasaray’dan daha iyi konumdayız. Galatasaray, Sporting deplasmanından mağlubiyetle döndü. Taraftar ve yönetim baskısı olacaktır, bunu biliyoruz. Mücadeleye 1-0 önde başlayacağız. Biz yönetim, futbolcu ve taraftar olarak çok motiveyiz. Maçın nerede olduğunun hiçbir önemi yok. Galatasaray’dan puan ya da puanlar alacağımıza eminiz.
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