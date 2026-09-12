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12 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürüyor! 100’üncü günde Datça’ya ulaştı

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12 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürüyor! 100’üncü günde Datça’ya ulaştı

İstanbul’dan 'İnci' isimli kanosuyla yola çıkan emekli hava subayı Halil Uzel, Türkiye kıyılarını baştan sona geçme hedefinde 100 günü geride bıraktı.

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Foto - 12 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürüyor! 100’üncü günde Datça’ya ulaştı

Türkiye kıyılarını kanoyla dolaşma hayalini 12 yıl önce kuran 57 yaşındaki Halil Uzel, bu hedef için çıktığı yolculukta önemli bir eşiği geride bıraktı. İstanbul’dan 4 Haziran’da yola çıkan 57 yaşındaki Halil Uzel, "İnci" isimli kanosuyla Türkiye kıyılarındaki yolculuğunu sürdürüyor. Yüzüncü gününde Datça’ya ulaşan Uzel, yolculuğunun amacı ve bundan sonraki rotası hakkında açıklamalarda bulundu. Eski bir hava subayı ve doğa sporları eğitmeni olan Uzel, "12 yıl önce bir hayal kurdum. Kano ile Türkiye'nin tamamını geçmek üzere. Bugün 100. gün. Bu yolculuğu gerçekleştirirken Türkiye’nin kıyılarındaki durumu da gözlemlemek istedim. Burada özellikle kendi hayalimi gerçekleştirmenin yanı sıra Türkiye'deki insanların deniz kenarında yaşamasına rağmen çok fazla deniz kültürüne ait olmadığını biliyorum. Aynı zamanda kıyıların her kesim tarafından da bir şekilde işgal altında olduğunu gözlemliyorum" dedi.

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Foto - 12 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürüyor! 100’üncü günde Datça’ya ulaştı

Günde ortalama 30 kilometre yol katettiğini söyleyen Uzel, "Bu hayali gerçekleştirirken de Türkiye'nin bütün kıyı şeridinin son durumunu kendi gözlerimle görüp bunu da aktarmak istiyorum. 57 yaşında olmama rağmen önceden yaptığım hazırlıklarla şu anda gayet iyi gidiyor. 4 Haziran’da İstanbul’dan başlayan yolculuğum, Kasım sonu veya Aralık gibi Hatay’ın Yayladağı ilçesinde, Türkiye sınırında bitecek" diyerek yolculuğunun gelecek yıl farklı rotalarla devam edeceğini söyledi.

#3
Foto - 12 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürüyor! 100’üncü günde Datça’ya ulaştı

Önümüzdeki yıl ertelediği Karadeniz turunu gerçekleştireceğini söyleyen Uzel, "Önümüzdeki yıl ertelediğim Karadeniz turunu Batum'dan başlayarak İstanbul'a, İstanbul'dan sonra geçmediğim Anadolu yakası, Marmara Denizi'nin Anadolu yakası ve daha sonra da Çanakkale Boğazı'na indiğimde yaklaşık 8 bin kilometreye yakın bir yol yapmış olacağım. Buna Türkiye'nin adaları hariç. Türkiye'nin adalarını dahil ettiğimde 8 binin üzerinde bir rakam olacak" dedi. Türkiye’nin kıyı şeridinin daha önce de farklı kişiler tarafından belirli mesafelerde geçildiğini anlatan Uzel, kendi hedefinin Türkiye’nin tamamına mümkün olduğunca yaklaşmak olduğunu söyleyip, "Bu daha önce kısa mesafe yapıldı. 5 bin kilometre civarında yapan da arkadaşımız oldu. Şu sıralarda yine kısa bir rota olarak başka birisi de yine bu yolu geçiyor. Dört denizi geçiyor. Benim amacım Türkiye'nin bütün kıyı şeridi olan 8 bin 333 rakamına mümkün olduğu kadar yaklaşmak" şeklinde konuştu.

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Foto - 12 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürüyor! 100’üncü günde Datça’ya ulaştı

Uzel, projenin denizlerle sınırlı kalmayacağını, Türkiye’nin iç sularını da geçeceğini söyleyerek "Bu proje önümüzdeki yıl bittiğinde Türkiye'nin iç suları olan Van Gölü'nden başlayıp Türkiye'nin sıralı biçim göllerini de geçip tahminen bu rakamı 10 bin kilometreye tamamlamış olacağım. Bu da Türkiye'de bir ilk olacak. Hem kıyı şeridi olarak hem de göllerin geçilmesi olarak ilk olmuş olacak" dedi.

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