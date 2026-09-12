12 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürüyor! 100’üncü günde Datça’ya ulaştı

Önümüzdeki yıl ertelediği Karadeniz turunu gerçekleştireceğini söyleyen Uzel, "Önümüzdeki yıl ertelediğim Karadeniz turunu Batum'dan başlayarak İstanbul'a, İstanbul'dan sonra geçmediğim Anadolu yakası, Marmara Denizi'nin Anadolu yakası ve daha sonra da Çanakkale Boğazı'na indiğimde yaklaşık 8 bin kilometreye yakın bir yol yapmış olacağım. Buna Türkiye'nin adaları hariç. Türkiye'nin adalarını dahil ettiğimde 8 binin üzerinde bir rakam olacak" dedi. Türkiye’nin kıyı şeridinin daha önce de farklı kişiler tarafından belirli mesafelerde geçildiğini anlatan Uzel, kendi hedefinin Türkiye’nin tamamına mümkün olduğunca yaklaşmak olduğunu söyleyip, "Bu daha önce kısa mesafe yapıldı. 5 bin kilometre civarında yapan da arkadaşımız oldu. Şu sıralarda yine kısa bir rota olarak başka birisi de yine bu yolu geçiyor. Dört denizi geçiyor. Benim amacım Türkiye'nin bütün kıyı şeridi olan 8 bin 333 rakamına mümkün olduğu kadar yaklaşmak" şeklinde konuştu.