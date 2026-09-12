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Yerel Yolun karşısına geçerken otomobil çarptı! Kaza anı kameraya yansıdı
Yerel

Yolun karşısına geçerken otomobil çarptı! Kaza anı kameraya yansıdı

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Karabük’te Namal Kavşağı’nda yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Karabük’te bir yayanın yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada yaşanan kaza saniye saniye kaydedildi. Kaza, Namal Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaya yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

 

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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