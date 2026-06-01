Ters yönde giden trafik canavarı en son Safranbolu’da görüldü

Bartın istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, bilinmeyen bir nedenle karşı şeride geçerek ters yönde ilerlemeye başladı.

Karşı yönden gelen sürücülere korku dolu anlar yaşatan otomobil sürücüsü, zaman zaman dörtlü flaşörlerini yakarak yoluna devam etti. Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin hayatını hiçe sayan sürücü, karşı yönden gelen bir tır ile kafa kafaya çarpışmaktan son anda yaptığı manevrayla kurtuldu.

Facianın eşiğinden dönülen anlar, aynı güzergahta seyreden başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerin ardından polis ekipleri, trafiği tehlikeye düşüren sürücünün kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.