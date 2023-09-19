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Yerel Ters şeritte giden sürücüye ceza
Yerel

Ters şeritte giden sürücüye ceza

Yeniakit Publisher
2023-09-19 03:04:00 -
Ters şeritte giden sürücüye ceza

Ankara’da ters şeritte giden sürücüye 4 bin 64 lira ceza verildi.

Ankara’nın Polatlı ilçesinde polisin, "Orası ters şerit, o yola girme" anonsuna rağmen ısrarla ters şeride giren sürücüye 4 bin 64 lira para cezası kesildi.

Olay akşam saatlerinde Polatlı ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi üzerinden gelerek Ankara Caddesi'ne ters şeritten giren 06 S 9957 plakalı aracı gören polis ekipleri sürücüye, "Orası ters şerit, o yola girme" anonsunda bulundu. Polis ekiplerinin uyarılarını dikkate almayan sürücünün aracı Çarşı Cami yakınlarında durduruldu. Ekipler araç içinde arama gerçekleştirdi. Araç içinde suç unsuru barındıran malzeme veya eşya bulunmazken sürücü Ayhan Sertdemir’e polis ekipleri 4 bin 64 lira para cezası kesti.
Polisin anonsunu dikkate almayarak yoluna devam eden sürücü kendisini, “Kırıkkale’den buraya çalışmaya geldim. Dalgındım, araç vardı. Araç olduğu için yan da doluydu, mecbur kaldım” şeklinde savundu.

Kaynak: İHA

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