Ters şeride girdi! Sonrası facia

Kaza saat 14.30 sularında Üçkurnalı mevkiinde meydana geldi. Bursa yönünden gelerek Balıkesir istikametine giden Avni Kılınç idaresindeki 61 EE 239 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkıp karşı şeride geçti. O sırada Balıkesir istikametinden Bursa yönüne seyreden İsa İncesu idaresindeki 34 UZ 7291 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada ilk belirlemelere göre otomobilde bulunan Gülistan Karabulut ve Fatma Karabulut hayatını kaybederken, aynı otomobilde bulunan ve Nevşehir’de uzman jandarma çavuş olarak görev yaptığı öğrenilen Avni Kılınç, Fidan Kılınç ve Ceren Kılınç isminde bir çocuk ağır yaralandı.

Kaza sonrası yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sürücü Avni Kılınç ve annesi Fidan Kılınç ile birlikte çocuk olduğu öğrenilen Ceren Kılınç Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.