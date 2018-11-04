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Ters dönen kamyonet zeytin bahçesine uçtu

Balıkesir'de direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet sürücüsü yol kenarındaki kaldırımları aştıktan sonra ters dönerek zeytin bahçesine uçtu.

04 Kasım 2018 Pazar 15:13
Ters dönen kamyonet zeytin bahçesine uçtu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atan kamyonet sürücüsü hafif yaralandı.

Kaldırımı aşarak ters döndü

Edinilen bilgiye göre, kaza Güre Mahallesi’nde meydana geldi. Özgür A. idaresindeki 10 LF 204 plakalı kamyonet, Edremit istikametine gelirken henüz bilinmeyen nedenle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kaldırımı aştıktan sonra ters dönerek, zeytin bahçesine uçtu. Kazada sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımıyla sağlık görevlilerine teslim edildi. Kazayla ilgili araştırmanın sürdüğü öğrenildi.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 15:13
  1. Edremit
  2. Balıkesir’in Edremit ilçesi
  3. Güre Mahallesi
  4. zeytin bahçesi

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