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Gündem Terörün kanlı gölgesini bölgemizden söküp atacağız
Gündem

Terörün kanlı gölgesini bölgemizden söküp atacağız

New York’ta Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi yemeğinde konuşan Başkan Erdoğan, ABD’ye YPG/PKK ve FETÖ konusunda önemli mesajlar verdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-20 10:21:00 -
Terörün kanlı gölgesini bölgemizden söküp atacağız

Hacı Yakışıklı  New York

BM Zirvesi için New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) yemeğinde yaptığı konuşmada, önemli mesajlar verdi. ABD’nin teröre destek vermesine tepki gösteren Erdoğan, şunları dile getirdi: “Amerikalı dostlarımızın PKK-YPG ve FETÖ’yle mücadelemizde müttefiklik ruhuna yakışır şekilde iş birliği içinde hareket etmesini bekliyoruz. PKK-YPG’den DEAŞ’a ve FETÖ’ye kadar, hiçbir ayrım yapmadan, tüm terör örgütleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Terörün kanlı ve karanlık gölgesini bölgemizin üzerinden muhakkak kaldıracağız. FETÖ elebaşının ve örgüt mensuplarının Türk adaletine teslim edilmesi için Amerikan makamları nezdindeki girişimlerimizi titizlikle yürütüyoruz. Amerikalılardan beklentimiz, dinimizi terörle aynı paranteze alan çarpık zihniyete ve Müslümanlara yönelik nefret eylemlerine karşı güçlü tedbirler almalarıdır. Önümüzdeki süreçte, Amerika ile iş birliğimizi ortak çıkarlar temelinde geliştirirken aramızdaki sorunları çözebilmeyi ümit ediyorum.”

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